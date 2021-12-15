 

После дополнительной дозы вакцины от COVID-19, не будет гененироваться новый сертификат – Минздрав Украины

15.12.2021, 12:56, Новости дня
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По ее словам, действующим остается “зеленый” сертификат о получении двух доз вакцины. Он будет действителен 365 дней после получения второй прививки.

“В то же время внесение данных в электронную систему охраны здоровья о вакцинации пациента остается”, – уточнила замминистра.

13 декабря в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно документу, получить дополнительную прививку от COVID-19, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием.

Украинцы, которые имеют медицинские показания для получения дополнительной дозы вакцины от коронавируса, могут ввести ее через 28–90 дней после второго этапа вакцинации.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 15 декабря первую дозу вакцины получили 14,2 млн украинцев, завершили курс вакцинации 12,6 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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