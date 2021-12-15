 

“Давненько мы так не ржали. Настюха повеселила”, “Пошлость неописуемая”. Волочкова рассмешила вульгарным номером с мужчиной в спортивных штанах

15.12.2021, 12:56, Новости дня
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“Съемки “Огонька” новогоднего. Мой Партнер Артем – хореограф нашего шоу-балета. Скоро ждите нашу новую программу”, – написала она.

В ролике Волочкова пела, танцевала и показала вертикальный шпагат.

Балерина предстала в блестящем боди, ее партнер – в спортивных штанах.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Мужчина в чем пиво пил у подъезда, в том и на сцену вышел”, – прокомментировала подписчица v.i.k.a.c.h.

“Пошлость неописуемая”, – отметил simbil_jaims.

“Давненько мы так не ржали. Настюха повеселила”, – призналась vioricat.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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