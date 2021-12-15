 

Почти треть американцев не обращаются к врачам — медицинские услуги им не по карману

15.12.2021, 12:54, Новости дня
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Почти треть американцев заявили, что в последние три месяца они не обращались к врачам в случае возникновения у них проблем со здоровьем из-за опасений по поводу стоимости этих услуг, пишет CBS News со ссылкой на недавнее исследование. При этом, как отмечается в статье, количество тех, кто не спешит обращаться за медпомощью, резко выросло даже среди семей, которые имеют неплохой доход — более $120 тыс. в год.


Reuters

Почти треть американцев — в три раза больше, чем в марте, — заявляют, что в последние три месяца при возникновении проблем со здоровьем они не обращались за медицинской помощью из-за опасений по поводу стоимости этих услуг, пишет CBS News со ссылкой на новое исследование Gallup и West Health.

Высокие медицинские расходы сказываются даже на американцах с более внушительным доходом. Так, о необходимости отказаться от медицинской помощи сказала каждая пятая семья, зарабатывающая более $120 тыс. в год. Таким образом с марта доля таких семей увеличилась почти в семь раз.

Участившиеся случаи отказа американцев обращаться за медицинской помощью из-за финансовых проблем отмечены в то самое время, когда на большей части Соединённых Штатов фиксируется всплеск заболеваемости COVID-19. При этом из-за того, что многие жители США на начальной фазе заболевания коронавирусом избегают похода к врачу, они затем нередко сталкиваются с более обременительными расходами.

Некоторые траты на лечение, — например, на лекарства, отпускаемые по рецепту, — за последний год увеличились, при этом цены на лекарства в Америке растут, опережая инфляцию.

Тем не менее, как подчёркивается в статье, отказ от лечения может иметь плачевные последствия, и исследование показало, что почти у 13 миллионов американцев есть либо друг, либо член семьи, который умер из-за того, что не смог позволить себе медицинскую помощь.

Кроме того, 20% взрослого населения США заявляют, что у них или у кого-то из членов их семьи усугубилась та или иная проблема со здоровьем, после того как они отложили лечение из-за его стоимости.

Около 23% американцев говорят, что оплата медуслуг представляет для них серьёзное финансовое бремя, причём среди жителей США, зарабатывающих менее $48 тыс. в год, подобной позиции придерживается каждый третий.

Согласно июльскому исследованию, опубликованному в Journal of the American Medical Association, с 2009-го по 2020 год в США медицинские счета были крупнейшим источником долга, причём в прошлом году была зафиксирована рекордная сумма задолжностей — $140 млрд.



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