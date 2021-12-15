21 процент ярославцев точно останутся без новогодней вечеринки с коллегами

15.12.2021, 12:56, Детали

Теги: Праздник, Работа

17% работающих ярославцев признались, что у них в компании никогда не проводятся корпоративы, 50% рассказали, что такие праздники бывают лишь изредка.

Только для 33% корпоративы – регулярная практика. Таковы результаты опроса, который Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, провела совместно с сайтом Зарплата.ру (входит в группу компаний HeadHunter) среди соискателей и сотрудников компаний Центрального федерального округа, в том числе, из Ярославской области.

Почти половина (49%) из тех, у кого хотя бы иногда проводятся корпоративы, сообщили, что в этом году у них на работе будет праздник в честь Нового года. Как правило, это начинающие специалисты (57%), маркетологи и юристы (по 50%). Еще 30% ярославцев отмечают, что компания пока не определилась, а 21% точно останутся без вечеринки с коллегами. Последние преобладают среди специалистов по управлению персоналом (45% ответили, что корпоратива точно не будет), в транспортно-логистической сфере (38%) и в сфере добычи сырья (33%).

Те жители региона, которые останутся без новогоднего корпоратива, чаще всего объясняют это отсутствием бюджета на праздник (35%) и сложной эпидемиологической обстановкой (24%). Кроме того, 22% говорят, что у них на работе в принципе не принято праздновать Новый год, а 5% сообщили, что сотрудники массово отказались посещать корпоратив.

51% компаний, которые все-таки будут устраивать новогодний праздник для сотрудников, намерены сделать это в оффлайн-формате, 32% – онлайн. Еще 17% респондентов пока не знают деталей и затруднились ответить. Если говорить про оффлайн, то в каждом втором случае (52%) праздник состоится в ресторане, кафе или столовой, еще 30% будут отмечать в клубе или лофте, а 12% – на рабочем месте.

35% респондентов сообщили, что новогодний корпоратив будет проходить полностью за счет работодателя, 38% будут праздновать частично за счет компании, частично за счет сотрудников, 27% – только за счет сотрудников (такой формат наиболее распространен среди бухгалтеров, административного персонала и высшего менеджмента).