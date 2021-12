«Похищены и убиты агентами государства»

ЕСПЧ признал вину РФ в деле о казни 27 жителей Чечни.

Европейский суд по правам человека вынес решение по первой жалобе родственников жителей Чечни, которые были похищены в декабре 2016 и в январе 2017 года, а затем казнены в ночь с 25 на 26 января 2017 года на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. В ту ночь, по данным «Новой газеты», произошла самая массовая казнь жителей РФ в истории страны — одномоментно были убиты от 27 до 56 человек. Сведения «Новой газеты» об этом преступлении были подтверждены документально, а также свидетельскими показаниями. Среди них — официально оформленные свидетельства бывшего сотрудника полка им. Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, который участвовал в задержании жителей Чечни (как минимум 58 человек), а затем охранял их в подвале спортзала на базе полка Кадырова и позже рассказал журналистам и правозащитникам о том, как проходила казнь минимум 13 задержанных.

Власти Российской Федерации отказались объективно расследовать это преступление. По версии следствия, люди, по нашим данным, убитые, якобы ушли на войну в Сирию.

Европейский суд по правам человека счел такое «расследование» нарушением 13-й статьи Европейской конвенции. Также Европейский суд по правам человека признал, что родственники заявителей были похищены и незаконно лишены свободы (5-я статья Конвенции), а затем убиты агентами государства (нарушение 2-й статьи Конвенции). Кроме того, Суд признал нарушение 3-й статьи Конвенции в отношении всех заявителей, приравняв страдания, которые перенесли эти люди в связи с исчезновением своих близких и невозможностью добиться расследования их гибели, к пыткам и жестокому обращению со стороны государственных агентов.

Данная жалоба и решение Страсбургского суда стали результатом огромной многолетней работы, проделанной журналистами «Новой газеты» совместно с правозащитными организациями — «Мемориалом»*, «Правовой инициативой»*, Российской ЛГБТ-сетью* и «Комитетом против пыток»**. (*Эти организации на сегодняшний момент оказались в реестре «иностранных агентов», а в отношении «Мемориала» государство добивается ликвидации. ** После признания инагентом МРОО «Комитет против пыток» самоликвидировался, a его сотрудники основали Общественное обьединение с аналогичным названием.)

Всего по факту нерасследования массовых задержаний в декабре-январе 2016–2017 годов, незаконного лишения людей свободы, жесточайших пыток, казни части задержанных и фальсификации уголовных дел в Страсбургский суд обратились 30 жителей России. Среди них были как те, кто сам прошел через секретные тюрьмы, так и родственники тех, кто бесследно исчез. «Правовая инициатива» представляет 15 заявителей, именно по их жалобе и было вынесено решение.

В целях обеспечения безопасности заявителей (большая часть из них находится в России) ЕСПЧ принял решение о засекречивании их персональных данных и материалов жалобы, в том числе и ответов российского правительства на вопросы, заданные Судом в ходе коммуникации.

Однако вряд ли российское правительство представило в ЕСПЧ более веские объяснения своего нежелания расследовать страшные преступления в Чечне, чем те, которые есть в материале доследственной проверки. Эта проверка проводилась по заявлению «Новой газеты» по факту наших публикаций о судьбе 27 жителей Чечни, которые, не совершив никакого преступления, были похищены, подвергнуты пыткам и убиты в декабре 2016 и в январе–марте 2017 года.

Почти год Следственный комитет РФ проводил проверку и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вся проверка была основана только лишь на опросах чеченских высокопоставленных чиновников и полицейских, которые, конечно же, полностью отрицали опубликованные в «Новой газете» факты. И следствие просто поверило на слово этим заинтересованным лицам.

При этом следователи не затребовали в ходе проверки ни одного биллинга телефона (хотя задержанные звонили домой, уже будучи в отделах полиции), не попытались получить ни одной записи с видеокамер наблюдения, установленных в отделах полиции и в полку имени Кадырова; не заинтересовались тем фактом, что машины задержанных оказались почему-то в распоряжении чеченских полицейских, которые продали их потом третьим лицам; не провели осмотр помещений, в которых находились задержанные и в которых могли остаться биологические следы (кровь) этих людей. Вместо этого следователи помогли чеченским полицейским обмануть Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову: ей, возбудившей проверку по фактам, опубликованным в «Новой», подсунули двух жителей Чечни — Шамиля Юсупова и Умара Туркоева — и заставили их выдать себя за своих казненных братьев Шамхана Юсупова и Мохму Мускиева.

Следователи также представили ЕСПЧ две сомнительных справки о якобы ненасильственной смерти жителей Чечни Альтемирова и Абдулкеримова (притом что сами же в ходе проверки выявили тот факт, что никаких исследований трупов никто из чеченских врачей и экспертов не проводил). Кроме того, следователи отправили в ЕСПЧ фальшивые медицинские заключения о смерти двух других жителей Чечни, которые якобы погибли в больнице от ранений 20 декабря 2016 года, — а на самом деле были задержаны живыми 17 декабря, подвергнуты пыткам и убиты лишь через полтора месяца после задержания, в ночь с 25 на 26 января 2017 года (и у следствия были тому видеодоказательства).

Следователи не установили судьбу десятков задержанных в Чечне в декабре 2016 и январе 2017 года, хотя «Новая газета» представила таблицу МВД, в которой были указаны персональные данные этих людей и их фотографии, сделанные сразу после задержания. Большая часть из этих людей, ставших жертвами пыток, находится сегодня в российских тюрьмах, отбывая наказания за вымышленные преступления. И все эти люди являются свидетелями, очевидцами массовой казни других задержанных, которая произошла в ночь с 25 на 26 января 2017 года на территории полка Кадырова в четвертой казарме на первом этаже в комнате отдыха.

При этом следователи отказались дать вообще какую-либо оценку свидетельству бывшего сотрудника полка им. Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, который, выполняя преступный приказ, задерживал жителей Чечни в январе 2017-го, охранял их в подвале спортзала полка Кадырова, видел, как их пытают, и сказал об обстоятельствах казни минимум 13 задержанных.

Наконец, следователи, имея в своем распоряжении видеодоказательства массовых незаконных задержаний, совершенных по приказу главы Чечни Рамзана Кадырова (в том числе, видеокадры, на которых глава Чечни стоит рядом с задержанными, которые впоследствии были казнены),

не сделали даже робкой попытки допросить самого Кадырова.

Вместо этого они помогли чеченским полицейским сочинить легенду о том, что казненные жители Чечни, список которых мы передали в Следственный комитет РФ в надежде на объективное расследование, ушли на сирийскую войну.

Страсбург эта версия не убедила.

КОММЕНТАРИЙ

Рустам Мацев

представитель 15 заявителей, родственников казненных жителей Чечни, юрист «Правовой инициативы»

— Сегодня Европейский суд вынес постановление по делу о массовой казни в Чечне в конце 2016 и начале 2017 года (см. постановление (CASE OF A.A. AND OTHERS v. RUSSIA (Application no. 37008/19). Коллективная жалоба подавалась в 2019 году от имени 15 родственников пятерых похищенных силовиками парней. В этом же году суд коммуницировал жалобу. По просьбе заявителей суд оставил их имена засекреченными в целях безопасности их самих и их родственников, проживающих в Чеченской республике.

Мы полностью удовлетворены постановлением суда, поскольку судом были признаны все ключевые нарушения, на которые мы указывали в жалобе.

Суд целиком отклонил доводы властей о непричастности агентов государства к насильственному исчезновению родственников заявителей, как и по всем остальным нарушениям, так как власти не смогли представить адекватного и правдоподобного объяснения произошедшего.

Суммарная компенсация, включая моральный и материальный ущерб, установлена судом в размере 367 тысяч евро, плюс юридические издержки в размере 8747 евро.

Елена Милашина, обозреватель

