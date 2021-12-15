Неуют. Недолюб. Нелюбовь – Личное мнение

Все мои знакомые женщины, у которых не складывается личная жизнь, обладают общим качеством.



Фото: istockphoto.com

Худые и толстые, красивые и страшненькие, добившиеся большого успеха и обречённо таскающиеся на бесперспективную работу — их всех объединяет одно.

Они не умеет создавать уют дома.

Дома у таких дам — либо хаос и срач, либо стерильная, синюшная чистота больницы. Ни там, ни там находиться неприятно. Мне — неприятно!

Что уж говорить о мужчинах, которые ищут в нас — женщинах — теплоту, очарование, расслабленность, нежность.

Придёшь к такой в гости, а там с потолка фигарят в глаза лампы дневного света, а куртку снимать и вовсе нет никакого желания: холодно, неуютно, хочется побыстрее свалить из этой тоски, из этой внешней необустроенности и внутренней неприкаянности женщины.



Фото: istockphoto.com

Чисто на подсознательном уровне мужчина знает: уютно, красиво у женщины дома — значит, уютно, красиво у неё и в душе.

Хотите любви, заботы, счастья? Сделайте пространство, в котором живёте, таким, куда хочется возвращаться вновь и вновь.

Послушаете моего совета — и у вас, возможно, наладятся отношения с мужем. Мужчины редко когда сами занимаются домашним уютом, но они его очень ценят.

Вот сейчас зима. Холодно. Из хорошего дома в такую погоду и выходить не хочется.

А у вас дома, в принципе-то, тепло? Температура комфортная? Для вас, для мужа, для детей? Или в шапках сидите, облепив всей семьёй противно гудящий радиатор?

И вас ещё удивляет, что ребёнок вам дерзит, а муж постоянно раздражён без явной, казалось бы, на то причины?

Да есть причина, есть! Дома — тупо холодно и некомфортно. Отсюда и настроение — говно: причём у всех сразу.

А ведь вопрос-то решается простой установкой конвектора! Смотрите, как удачно они, в отличие от громоздких радиаторов, вписываются в интерьер.



Фото: Atlantic

На мой привередливый взгляд, конвекторы– лучше и тепловентиляторов, которые гоняют пыль и сушат воздух, и масляных обогревателей, которые слишком тяжёлые и слишком сильно нагреваются. Это просто опасно и чревато ожогами. Особенно, если в доме есть дети.

Инфракрасные и кварцевые обогреватели в плане безопасности — лучше, но для больших помещений вроде гостиной бесполезны: греют только локально.

При работе конвекторов воздух циркулирует по помещению: тёплый поднимается вверх, холодный опускается вниз, где его снова нагревает прибор.

Идеальная, на мой взгляд, ситуация! Даже большое пространство обогревается быстро и равномерно.

Вот только конвекторы бывают разные: есть европейские, есть китайские.

Первые разрабатываются в Европе и для Европы. Они надёжные, безопасные и могут надолго оставаться без присмотра.

Китайские модели — 1,5-2 раза дешевле европейских. Причём, Китай — это не обязательно какой-то ноунейм. Многие большие и известные бренды маскируются под европейские, но конвекторы заказывают в Китае.

Сделанные в Китае конвекторы зачастую не отвечают высокому классу электрозащиты и могут запросто ударить током. Их корпус может нагреться до 100 градусов.

По данным МЧС, более 70% пожаров в домах случается из-за некачественного электрооборудования. И в большинстве таких историй виноваты как раз дешёвые китайские конвекторы.

Обратите внимание на конвекторы Atlantic: их производят в Европе, но стоят они приемлемо.

Компания была создана во Франции в 60-х годах прошлого века. Сейчас у Atlantic — 60 заводов по всему миру, но ни одного — в Китае.

Общеизвестно: чем масштабнее производство, тем ниже себестоимость продукции. Конвекторы Atlantic — на 30% дешевле европейских аналогов.

Конвекторы Atlantic соответствуют самому высокому — второму –классу защиты и подходят для безопасной эксплуатации в режиме 24/7.

Их корпус не разогревается больше, чем на 45 градусов: можно не волноваться за детей и домашних животных, не обожгутся.

Все обогреватели Atlantic, кроме самой дешевой модели, оснащены точными электронными термостатами. В том числе, с возможностью программирования и работы по расписанию. Есть и модели с датчиком присутствия, которые будут греть, если кто-то находится дома.

Наконец, конвекторы Atlantic экономно расходуют электричество. Потери энергии не превышают 5%. Для сравнения: у китайских моделей теплопотери составляют до 30%. Ваши деньги тупо сливаются в никуда.

Цена, повторю, очень приятная: от 4 000 рублей. Гарантию — до 5 лет, а не 1-2 года, как у многих других производителей.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

А вы любите свой дом? Опишите пространство, в котором вы живёте. Как оно отражает ваш внутренний мир?

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