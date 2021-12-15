Перегрев сидений в автомобиле вреден для здоровья мужчин

Врач Андрей Демин пояснил о том, как на мужском здоровье сказывается перегрев сидений в автомобиле. В холодную погоду часто используется данная функция, поскольку поездка становится более комфортной.

Во всех своевременных автомобилях, как правило, существует система подогрева сидений. Важно использовать данную опцию без ущерба для здоровья. Для этого необходимо соблюдать ряд правил. Переохлаждение способствует развитию различных патологий, часто водители страдают от радикулита. Однако и в данном вопросе имеются свои нюансы. Перед началом движения транспортного средства лучше выключить систему подогрева. Эта функция не должна быть запущена на постоянном основе. Пока машина прогревается на холоде, человек ходит вокруг нее, оценивает состояние, убирает снег. На это время нужно включить подогрев кресел.

Если не соблюдать данное правило, то сиденье сильно нагреется. В результате появятся нежелательные последствия. Греться за счет данной функции противопоказано. В организме нет необходимости ничего нагревать, особенно, если человеку в любой момент может понадобиться выйти на холод.

Существует мнение, что перегрев сидений может провоцировать мужское бесплодие. По словам медика, такая информация действительно периодически всплывает. Природа не просто так выделила мужские половые железы. Чтобы все процессы в них протекали нормально, температура должна быть пониженная. Выходом является не греть кресла слишком долго. В качестве альтернативы допускается использование специальных накидок, пишет портал Newinform.