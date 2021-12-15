Напиток из сывороточного протеина снижает уровень холестерина

В домашних условиях можно сделать действенный белковый напиток для снижения уровня холестерина. Сывороточный протеин способствует наращиванию мышечной массы.

В организме человека есть два типа холестерина. Один из них входит в состав липопротеидов высокой плотности и защищает органы от отложения жира, а второй – в состав липопротеидов низкой плотности, которые отвечают за образование атеросклеротических бляшек. Именно атеросклероз является одной из причин возникновения инсульта и инфаркта. Для снижения количества ЛПНП и повышения ЛПВП в крови нужно придерживаться здорового питания. Daily Express сообщает, что сывороточный протеин поможет избавиться от излишка «плохого» холестерина.

Сывороточный белок образуется вследствие сворачивания и сцеживания молока, это побочный продукт при изготовлении сыра. По мнению ученых, употребление этого протеина снижает уровень холестерина и уберегает организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же, оздоровительный напиток можно приготовить дома. Белок молочной сыворотки продается в больших сетевых магазинах в виде протеиновых порошков, коктейлей или пищевых добавок. Сывороточный белок не только борется с «плохим» холестерином, но и способствует наращиванию мышечной массы и укрепляет сердце.

Источник: inosmi.ru