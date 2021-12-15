 

Елена Проклова подтвердила роман с Табаковым в 15-летнем возрасте

15.12.2021, 12:38, Разное
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Актриса Елена Проклова в рамках одного из последних интервью подтвердила, что у нее в 15 лет на старте карьеры был роман с популярным режиссером Олегом Табаковым. Она впервые назвала имя режиссера, комментируя эту информацию.
Елена Проклова в ходе телепередачи «Секрет на миллион» призналась, что в несовершеннолетнем возрасте ее домогались. После этого актриса оказалась в центре скандала. По словам актрисы, у нее была связь со взрослым мужчиной, известным на всю страну. Тогда Проклова не стала называть имя знаменитости, но многие посчитали, что речь идет именно об Олеге Табакове.

В новом интервью Проклова заявила, что ничего бы не удалось исправить, если бы режиссер был жив. Эта информация просто испортила бы его последние дни. Это заявление актриса сделала не потому, что это Олег Табаков. Она вообще не называла имени, важно было поднять тему в целом.

В то же время Елена Проклова все равно благодарна Олегу Табакову за то, что было много хорошего с его стороны. Связь с режиссером она воспринимает как просто один из моментов. Актриса сочувствует родственникам покойного Табакова за то, что ее откровения доставили им боль.

После данного заявления многие звезды отечественного шоу-бизнеса набросились на Елену Проклову. Они не поняли, зачем спустя много лет было публично рассказывать о данной ситуации, пишет портал iReactor.



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