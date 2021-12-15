Мнение: Право на ремонт

Знаменитая фирма «Хьюлетт-Паккард», к которой я испытывал большое уважение на протяжении нескольких десятилетий, и чью технику я любил ещё тогда, когда она называлась «Компак», перешла для меня в разряд третьего сорта. Если я и буду теперь покупать что-нибудь от HP, то только убедившись, что нормальных альтернатив у меня нет.

Только представьте — ноутбук, который надо открывать, как современный мобильный телефон от конструкторов-вырожденцев: отщёлкивая заднюю крышку при помощи специальных пластиковых приспособлений! Я попросил менеджера в компьютерном магазине добавить в новый ноутбук побольше памяти и поставить туда нормального размера SSD. Бедняга ковырялся 40 минут, пытаясь открыть ноутбук специальными съёмниками, пока я не осознал, что он скорее сломает его, чем откроет.

Вернувшись домой, я таки смог вскрыть устройство — порывшись немного на Ютуб и обнаружив там видео с решением моей проблемы. Оказывается, коварные конструкторы HP спрятали дополнительные шесть винтов прямо под длинные резиновые ножки! И ведь в магазине мне даже приходила в голову мысль, что там могут прятаться винты, но я немедленно отогнал её от себя — я решил, что конструкторы знаменитой корпорации не могут быть такими халтурщиками, чтобы захоронить рабочие винты под одноразовыми ножками на клею. Ножки у ноутбуков и так постоянно отклеиваются, это вечная проблема. Ни один разумный инженер, думал я, не заставит клиента ослаблять клей каждый раз, когда клиенту захочется что-нибудь проапгрейдить внутри.

Что же, как выяснилось, конструкторы HP были именно халтурщиками. Я отодрал резиновые ножки, отвинтил винты, потом с помощью медиатора отщёлкнул корпус, слегка повредив его мягкие пластиковые края. В руках у меня осталась крышка и, вместе с крышкой, грустное ощущение одноразовой вещи, которую некие вредители намеренно испортили из каких-то маркетинговых соображений.

Я неприязнью смотрю также на конструкторов неразборных мобильных телефонов, однако у тех есть хотя бы оправдание — их телефоны с грехом пополам защищены от пыли и воды. Ноутбук от HP не является водонепроницаемым в принципе — там полно технологических отверстий. Его сделали одноразовым просто так, из ненависти к клиентам.

Никаких причин ставить защёлки вместо нормальных винтов не было. Никаких причин прятать винты под резиновые ножки не было. Никаких причин делать днище ноутбука гладким вместо того, чтобы напечатать на нём схему разборки, не было. Или, точнее, одна причина была — заставить клиента не умничать, а нести устройство в авторизированный сервис, чтобы там с него содрали несколько тысяч рублей за процедуру, которая на нормальном ноутбуке занимает три минуты и не требует ровным счётом никаких технических навыков. Как показывает многолетняя борьба гражданского общества с корпорациями, именно этого они и добиваются: максимально усложняют ремонт и обслуживание своих устройств, а до кучи ещё и продают клиенту запчасти по заряженной вдвое-втрое цене. Я докупил оперативной памяти за 5500, тогда как фирменная память от HP обошлась бы мне в 16 тысяч. И если вы думаете, что она была бы хоть чем-то лучше, у меня плохие новости для вас.

С мобильниками, повторюсь, всё плохо уже давно. Недавно у меня как раз начала отходить крышка на моём Хоноре, который я купил, чтобы поддержать Хуавей в его борьбе с американскими санкциями. Я хотел купить новую батарею и поменять её за два щелчка, но мне пришлось нести телефон в сервис, а потом в течение часа слушать в машине книгу, ожидая, когда инженеры крышку отклеят и приклеят.

Для понимания глубины проблемы, вот видео, на котором как раз ремонтируют похожий телефон:

https://www.youtube.com/watch?v=2vYuSwg8s-U

Как видите, всё сделано весьма неудобно, однако это ещё лёгкий вариант — в других телефонах всё гораздо хуже. Особенно некрасиво ведёт себя корпорация Эппл, которая даже пыталась засудить ремонтника, объяснявшего на видео, как чинить её устройства. Это старая история. Если очень кратко — Эппл намеренно всё портит, не гнушаясь даже выпускать специальные пятилепестковые винтики, чтобы как можно сильнее осложнить ремонт:

https://habr.com/ru/post/395225/

https://habr.com/ru/post/395815/

Очевидно, мы имеем дело с проблемой, которую нужно решать. Обществу невыгодны одноразовые вещи, идёт ли речь о смартфонах, ноутбуках или автомобилях. Обществу выгодны вещи, которые легко чинятся, которые могут работать годами и десятилетиями, сохраняя при этом свои свойства.

На Западе есть движение «Право на ремонт». Оно лоббирует законы, которые запрещают производителям скотничать — заставляют их поставлять запчасти, выкладывать схемы ремонта в публичный доступ и так далее:

https://habr.com/ru/company/selectel/blog/571892/

Полагаю, такие законы нужны и в России. Многое можно прямо списать у Евросоюза и США, также можно добавить в законы нашу специфику. Например, оценивать устройства по классу ремонтопригодности, и запрещать госорганам закупать плохо ремонтируемые вещи. Или, например, отлучать от госзакупок корпорации, которые не поддерживают свои устройства на протяжении как минимум 10 лет.

Повторюсь, никаких инженерных причин делать вещи одноразовыми у корпораций нет. Они делают смартфоны и автомобили одноразовыми только потому, что государство им это позволяет.

Напоследок замечу, что ровно так и должен работать капитализм — вводить на уровне государства жёсткие ограничения, когда здоровая конкуренция или сменяется сговором, или переходит в невыгодное для общества русло. Говорить, что капитализм плох, так как условный Эппл делает неразборные айфоны, нелепо. Как показывает история, социализм в техническом плане отстаёт настолько сильно, что на фоне его отсталости экраны на клею кажутся уже мелкой, совершенно несущественной проблемой.