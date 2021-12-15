Рябков обсудил с помощником госсекретаря США гарантии безопасности

Замглавы МИД Сергей Рябков и помощник госсекретаря США Карен Донфрид обсудили на встрече в Москве гарантии безопасности в свете постоянных попыток США и НАТО изменить ситуацию в Европе в своих интересах, сообщили в МИД.

В министерстве заявили, что «состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе», передает ТАСС.

Напомним, сообщалось, что на среду также запланированы переговоры Донфрид с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

В октябре состоялся двухдневный визит замглавы Госдепа по политическим делам Виктории Нуланд в Москву, где она встретилась с Рябковым и Козаком. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Нуланд получила в Москве задание для улучшения отношений с Россией.