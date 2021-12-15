 

После падения ребенка из окна частного детсада в Москве возбуждено дело

15.12.2021, 12:24, Новости дня
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В Москве из окна частного детского сада на третьем этаже выпал ребенок, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по столице.

«Вечером 14 декабря мальчик 2016 года рождения, оставшись на непродолжительное время без присмотра, забрался на подоконник и упал из окна с высоты третьего этажа. Мальчик госпитализирован в городскую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В этой квартире «на постоянной основе» проживали и пятеро других детей, там оказывались платные услуги по дневному уходу за ними.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Планируется провести судмедэкспертизу, допрос родителей и того, кто сидел в этот момент с детьми. Также следователи изучают изъятую финансово-хозяйственную документацию.

В начале ноября годовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже на юго-востоке Москвы, его госпитализировали в тяжелом состоянии.



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