Литва отозвала из Китая поверенного в делах для консультаций

Временный поверенный в делах Литвы в Китае отправится в Вильнюс для консультаций, сообщили в МИД прибалтийской республики.

В заявлении говорится, что «обсуждаются технические аспекты работы дипломатического представительства Литвы в Китае и представительства Китая в Литве в ожидании принятия Китаем решения о продлении аккредитации литовских дипломатов в Китае», передает ТАСС.

Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе. Это обернулось проблемами для литовских экспортеров – они столкнулись с невозможностью растаможивания товаров в китайских портах, так как Пекин исключил Литву из своего таможенного реестра. Также Китай перестал отправлять товары в республику.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что, возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.