“Экономический паспорт украинца” – это абсурдная идея, которая приведет к росту госдолга – инвестаналитик

“Идея популистическая и абсурдная, просто потому что Украина не может себе такого позволить. Эта идея нездоровая, не для той экономики, которая есть в Украине. Мы не Катар и не ОАЭ, которые сидят на газе и нефти, и получают от этого сверхдоходы. Мы страна, которая не получает сверхдоходов, и не может позволить себе такие игры”, – сказал Фурса.

Он подчеркнул, что в результате реализации инициативы из госбюджета будут изъяты значительные средства, которые нужно будет компенсировать за счет государственного долга, что спровоцирует бюджетный кризис.

“Долг будет формироваться, это будет ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма. – “ГОРДОН”), т.е. которые будут покупаться, которые вы аккумулируете, и которые вы забрали из бюджета. Фактически вместо того, чтобы просто финансировать бюджет, вы будете брать долг и финансировать бюджет. И со временем это будет вести к разбалансировке самого бюджета и чревато кризисами. Мы не можем себе такого позволить”, – подытожил Фурса.

Контекст:

1 декабря в ходе выступления на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.

“Мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей… Эта плата за использование наших, украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю”, – сказал Зеленский.

По данным главы парламентской фракции “Голос” Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.

2 декабря глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.

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