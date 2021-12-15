Жена Анатолия Анатолича о ДТП на Оболони: Были шокированы поступком водителя, который сбежал

“Один миг может изменить все. Давайте ценить каждый день и беречь все, что мы имеем сейчас”, – написала она.

В комментариях супруга ведущего добавила, что испугалась.

“Были шокированы поступком водителя-виновника, который сбежал”, – написала супруга ведущего.

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Публикация от ЮЛА (@yulattt)

Контекст:

Вечерок 14 декабря ведущий Анатолий Анатолич сообщил, что его жена попала в аварию на Оболони (Киев) – в ее машину врезался другой автомобиль.

По словам ведущего, второй участник ДТП сразу же покинул место происшествия, но вскоре его обнаружила полиция. В результате аварии у машины, на которой ехала супруга ведущего, были повреждены фара и бампер.

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