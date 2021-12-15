Хочется спать в середине дня? 3 простых упражнения, чтобы взбодриться



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Полдень, а вы не можете перестать зевать, веки сами опускаются, мысли разбегаются, и вам сложно сосредоточиться на делах. Этот знакомый многим период снижения энергии называется дневным спадом.

Хотя причиной дневного энергетического провала может быть плохой или недостаточный ночной сон, все же спад является частью нашего нормального дневного цикла. А еще он может быть связан с количеством кортизола в организме. Уровень этого гормона обычно повышается утром и затем в течение дня падает.

Существует много методов преодоления послеобеденного спада, который обычно случается между 13 и 15 часами. Например, эксперты советуют есть здоровую пищу, а не шоколадные батончики, пить больше воды или слушать бодрую музыку. Но один из самых эффективных способов — это заставить себя двигаться.

Движение помогает организму переваривать пищу и стабилизирует уровень сахара. Когда человек активно двигается, у него выделяется адреналин и норадреналин, эти гормоны уменьшают сонливость. Причем вам не нужно бежать марафон, достаточно самых простых упражнений. Готовы взбодриться?

Не стесняемся потягиваться прямо за столом

Потянитесь, как только почувствуете усталость. Даже простые растяжки хорошо стимулируют кровоток и наполняют энергией. Сделайте круговые движения руками и головой, вытяните и напрягите ноги, выполните несколько скручиваний — это можно сделать, даже разговаривая по телефону или составляя отчет.

Стараемся чаще работать стоя (или даже бегая!)

Уже несколько лет мы слышим, что сидение, наравне с недосыпанием, — это новое курение. Сидеть весь день чрезвычайно вредно. Чтобы восполнить запасы энергии и пережить дневной спад, купите стол для работы стоя или даже комплект из стола и беговой дорожки или стола и велосипеда. Конечно, это проще сделать дома, чем в офисе. Но поскольку в эпоху пандемии многие работают из дома, этот совет пригодиться многим.

Эксперты советуют стоять не менее 15 минут каждый час, чтобы избежать проблем, связанных с сидением. Однако для борьбы с послеобеденным спадом будет полезно постоять за столом даже несколько минут. А стол для ходьбы или велотренажера еще повышает ставки в борьбе с усталостью, так как позволяет активно двигаться, не прерывая рабочие процессы.

В любую свободную минутку — выходим на улицу

Даже небольшая прогулка уменьшает беспокойство, улучшает настроение и стимулирует творчество. Солнечный свет также повышает уровень серотонина, а значит, мы становимся более энергичными, спокойными, позитивными и сосредоточенными. И главное — любая прогулка помогает пережить дневной спад энергии.