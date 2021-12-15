За сутки в России выявили 28 363 случая коронавируса

За прошедшие 24 часа в России было выявлено 28 363 новых пациентов с ковидом. При этом выздороветь за те же сутки успели 35 633 человек. Летальных случаев, попавших в официальную статистику, оказалось 1 142, пишет RT.

Москва вернулась на первое место среди российских регионов по числу выявленных случаев коронавируса – их оказалось 2459. Санкт-Петербург опустился на вторую строчку в этом печальном антирейтинге – заболевших оказалось 2055. Третью строчку по традиции занимает Московская область, власти которой отчитались о 1739 заболевших за сутки, передает телеканал “360”.

В общей сложности за все время наблюдений в России насчитали 10 103 160 заразившихся ковидом пациентов. Число выздоровевших за тот же срок составляет 8 839 633. При том число летальных исходов, зарегистрированных официальной статистикой, находится на отметке в 292 891 случаев, сообщает “Общественная служба новостей”.

В оперативном штабе напоминают, что самым эффективным способом победить болезнь остается вакцинация. Прививка снижает риск заразиться ковидом, при этом даже в том случае, если человек заразится, то саму болезнь он перенесет куда легче.