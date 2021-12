Пригожин предложил журналистам “Эха Москвы” и The Insider пообщаться с создателями фильма “16-й”

Во время мероприятия будут награждены актеры, которые приняли участие в съемках фильма. Сотрудники СМИ смогут задать создателям киноленты интересующие их вопросы. Вечеринка пройдет на территории мультиформатной площадки “Гигант Холл”.

Начало мероприятия запланировано на 18:00. Компания готова приобрести билеты журналистам, у которых нет возможности оплатить поездку в Санкт-Петербург.

“Билеты будут оплачены из денег, полученных юридической службой компании “Конкорд” по искам ко многим из вас. Будем рады видеть Виктора Шендеровича, Лилию Яппарову, Алексея Венедиктова, Виталия Рувинского, Евгения Белогаева, Романа Доброхотова, Илью Косыгина, Юрия Нерсесова, Максима Шевченко, а также издания “Эхо Москвы”, “Новая газета”, “Медуза”, “Довод”, The Insider и The Moscow Post (“Медуза” и The Insider — СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента)” – сказано в сообщении.

Гостей порадует вечеринка с тематическими конкурсами и возможностью задать съемочной команде любые вопросы. Кроме того, актерам вручат шуточную награду “Золотой горшок”.