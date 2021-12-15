Ученые: Вода на Земле имеет инопланетное происхождение

Ученые считают, что вода, присутствующая на Земле, с большой степенью вероятности имеет инопланетное происхождение. К такому выводу они пришли после детального изучения частиц астероида под названием 25143 Итокава, которые были доставлен на планету японским зондом.

На Земле общий мировой океан сформировался из воды, находящейся в других частях Солнечной системы. Люди живут на планете, 71% которой покрыто жидкостью. Однако на протяжении длительного периода времени исследователи не могли разгадать ее истинное происхождение. Специалисты выдвигали теорию, что вода возникла из облаков пыли и газа 4,5 миллиарда лет тому назад.

Теперь исследователи из Великобритании подтвердили гипотезу об инопланетном происхождении океанов и морей. На частицах изучаемого астероида присутствовало очень много воды. Данный факт удалось установить посредством проведения АЗТ. Это объясняется тем, что воду создал солнечный ветер. Частицы жидкости взаимодействовали с атомами кислорода в облаках пыли. Последние распространены по всей Солнечной системы. В результате образовались молекулы волы, пишет портал «Политэксперт».