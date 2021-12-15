 

Ученые: Вода на Земле имеет инопланетное происхождение

15.12.2021, 11:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые считают, что вода, присутствующая на Земле, с большой степенью вероятности имеет инопланетное происхождение. К такому выводу они пришли после детального изучения частиц астероида под названием 25143 Итокава, которые были доставлен на планету японским зондом.
На Земле общий мировой океан сформировался из воды, находящейся в других частях Солнечной системы. Люди живут на планете, 71% которой покрыто жидкостью. Однако на протяжении длительного периода времени исследователи не могли разгадать ее истинное происхождение. Специалисты выдвигали теорию, что вода возникла из облаков пыли и газа 4,5 миллиарда лет тому назад.

Теперь исследователи из Великобритании подтвердили гипотезу об инопланетном происхождении океанов и морей. На частицах изучаемого астероида присутствовало очень много воды. Данный факт удалось установить посредством проведения АЗТ. Это объясняется тем, что воду создал солнечный ветер. Частицы жидкости взаимодействовали с атомами кислорода в облаках пыли. Последние распространены по всей Солнечной системы. В результате образовались молекулы волы, пишет портал «Политэксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Правительство представило на ПМЭФ новую пенсионную реформу

02.11 / За сутки в России заболели ковидом 39 008 человек

17.05 / Выяснилось, что комары и дрозофилы умнее, чем предполагали

24.04 / Исследователи запустили способный отслеживать крошечный космический мусор новый радар

24.06 / Мнение: Уменьшить вдвое

04.07 / Князь Монако подписал указ о декоммунизации Монте-Карло

04.07 / Мнение: Хазанов в больнице – вторая скорая увезла

19.11 / Коллапс – Личное мнение

28.06 / Запуск открытой базы данных воздушного трафика для Венесуэлы

22.10 / Путин об отравлении Навального: Могли бы не выпускать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика