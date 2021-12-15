 

BMW завершает разработку электрического седана i7

15.12.2021, 11:52, Разное
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Компания BMW готовится к выпуску нового электрокара. Седан i7 сможет проехать без подзарядки 700 км.
BMW снова дразнит автолюбителей, выпуская новые видео о седане i7. В компании заявили, что это транспортное средство будет единственным в мире роскошным седаном на электрическом приводе. BMW i7 испытал свою мощность в самых экстремальных условиях мира. Разработчики рассказали, что они подвергали электродвигатель, высоковольтную батарею и систему полного привода различным испытаниям с высокими температурами, бездорожьем, большими перепадами высот и пылью. Машина смогла хорошо себя показать и в жарких пробках, и в дальних поездках с использованием высокоскоростной езды. BMW i7 тестировали в горах при максимальной температуре воздуха, анализируя поведение двигателей и управление крутящим моментом электрической системы в таких условиях.

Компания акцентировала внимание на испытаниях не только электродвигателя. Разработчики внимательно изучили все о термостойкости материалов салона и производительности системы кондиционирования во время жары. BMW заявила, что эти тесты необходимы для доказательства универсальности автомобиля, он сможет обеспечить человека гармоничным и эксклюзивным вождением в любых условиях. При этом компания не обнародует технические характеристики нового седана, но эксперты предполагают, что BMW i7 будет владельцем батареи на 120 кВт/ч, которая позволит автомобилю проехать без подзарядки до 700 км. Модель представят в 2022 году вместе со всей линейкой 7-Series.

Источник: speedme.ru



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