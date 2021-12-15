 

Кушанашвили усомнился в существовании Бога из-за смерти Жанны Фриске

15.12.2021, 11:52, Разное
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Смерть известной российской певицы Жанны Фриске заставила Отара Кушанашвили сомневаться в реальном существовании Бога. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.
Отар Кушанашвили считает несправедливой смерть Жанны Фриске, которой не стало в возрасте 40 лет в 2015 году. Она поддерживала с журналистом крепкие дружеские отношения. Ведущий часто вспоминает артистку добрым словом.

Отар Кушанашвили не раз сталкивался с тем, как судьба несправедлива по отношению к тем или иным людям. Журналист подчеркнул, что живет ради достижения положительных сдвигов, чтобы ему не было противно за собственные поступки. Если говорить о Боге, то если бы он действительно существовал, Жанна Фриске осталась бы жива. Самому Кушанашвили, в свою очередь, не пришлось бы попрашайничать всю жизнь, строя карьеру, являясь одним из самых лучших специалистов в стране, пишет портал «Слово и дело».

Жанна Фриске несколько лет боролась с раком головного мозга. У нее остался сын Платон, который сейчас проживает со своим отцом Дмитрием Шепелевым. Ведущий не позволяет родителям и сестре покойной гражданской супруги видеться с мальчиком. Уже шесть лет дедушка и бабушка добиваются встреч с ребенком через суд.



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