Мнение: Арестован владелец шахты “Листвяжная”

СК РФ сообщает, что помимо управляющих шахтой "Листвяжная", задержан и владелец шахты. Это опять же к вопросу о том, что "арестуют стрелочников среднего звена, а владельца не тронут". Слишком резонансное дело, чтобы – "не тронуть".

Главным следственным управлением Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, повлекшей гибель 51 человека. Следователями центрального аппарата задержаны еще четверо лиц. Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в рамках расследования уголовного дела были задержаны и предъявлено обвинение директору шахты «Листвяжная» Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину. В зависимости от роли каждого им инкриминированы преступления по ч. 3 ст. 217 УК РФ, ч. 3 ст. 293 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; халатность).

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений и лиц, чьи действия и бездействие повлекли трагические последствия.

https://sledcom.ru/news/item/1639329/ – цинк

Впрочем, дело еще надо довести до суда и посадок причастных к трагедии (владелец человек прямо скажем не бедный, наверняка будет пытаться отмазаться), которая стала следствием систематических нарушений техники безопасности, на которые под давлением владельцев шахты стремящихся максимизировать прибыль, руководство закрывало глаза.

PS. На днях из шахты закончили извлекать тела погибших шахтеров и спасателей.

—