 

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между Россией и КНР

15.12.2021, 11:39, Новости дня
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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в среду по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил его за противостояние попыткам вбить клин между Китаем и Россией.

«В последнее время на различных мероприятиях вы давали высокую оценку российско-китайским отношениям, называя их примером взаимодействия государств в 21 веке, твердо поддерживали усилия Китая по защите ключевых национальных интересов, решительно выступали против попыток вбить клин между нашими странами. Я это высоко ценю», – передает ТАСС слова китайского лидера.

Си Цзиньпин сообщил также, что с нетерпением ждет очной встречи с российским лидером.

«Я ожидаю, что через месяц вы посетите Китай с визитом, а также примете участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине. С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи», – передает РИА «Новости» слова китайского лидеро. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее в среду Путин назвал отношения РФ и Китая образцом в 21 веке.



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