 

Пенсионный фонд закупит капсулы Sarco для пенсионеров

15.12.2021, 11:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По предложению Минздрава РФ Пенсионный фонд закупил швейцарское оборудование для обеспечения многофункциональный центров капсулами индивидуальной противовирусной профилактики в форме дезинфекции.

Созданная при помощи 3D-принтера капсула Sarco для дезинфекции прошла юридическую экспертизу в Швейцарии и готовится к поставке в Россию. Об этом рассказал доктор Филипп Ничке, создатель компании-производителя.

Пенсионный фонд закупит саркофаги Sarco для эвтаназии (убийства) пенсионеров– В прошлом году мы обратились за консультацией к Минздраву по поводу законности использования Sarco в России для оказания медицинской помощи пенсионерам. Этот процедура была завершена, и мы очень довольны результатом, — сообщил он.

В устройстве, внешне напоминающем пластиковый футляр, содержится дезинфицирующий состав. Предполагается, что человек, решивший посетить Пенсионный Фонд или МФЦ, будет самостоятельно запускать механизм профилактики. Процесс по утверждению производителя займет около 30 секунд.

Впервые машину Sarco представили в 2019 году на выставке в Венеции, она была разработана для ассистированной эвтаназии, но российский вариант предполагает ее использование для противовирусной профилактики. Капсула показала 100% эффективность против любых имеющихся вирулентных штаммов в данный момент.

Напомним, Sarco (или Pegasos) — это газовая камера, устройство для эвтаназии, состоящее из съёмной капсулы (или гроба), напечатанной на 3D-принтере и установленной на подставке. Устройство оборудовано баллоном со сжатым азотом для совершения самоубийства путём удушения инертным газом. Название «Сарко» представляет собой сокращение от слова «саркофаг». Азот, будучи довольно инертным в свободном состоянии, предотвращает панику, чувство удушья и страдания перед потерей сознания, известные как гиперкапническая реакция на тревогу, вызываемую высокой концентрацией углекислого газа в крови. Sarco был изобретён активистом кампании за легализацию эвтаназии Филипом Ничке в 2017 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Какие инновационные проекты появляются в российских школах

07.07 / “Давно мечтала”: жена сбежала от Сергея Жукова в Америку

26.03 / Скандалы: Гадалка нагадала «казенный дом»

25.11 / Мнение: Строительство посольства США в Ливане

30.01 / Задержанные на митингах 31 января поедут достраивать объект под Геленджиком

02.12 / Привитые люди меньше заражают других, даже если заболевают сами

29.03 / “Молодежка ОНФ” и #PutinTeam встретили российских фигуристок в аэропорту

03.02 / Ученые объяснили парадокс ожирения при панкреатите

14.10 / Обозреватель Таран: Россия не рассматривает Зеленского как партнера по переговорам

20.07 / Из Армении пишут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика