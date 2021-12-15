Пенсионный фонд закупит капсулы Sarco для пенсионеров

По предложению Минздрава РФ Пенсионный фонд закупил швейцарское оборудование для обеспечения многофункциональный центров капсулами индивидуальной противовирусной профилактики в форме дезинфекции.

Созданная при помощи 3D-принтера капсула Sarco для дезинфекции прошла юридическую экспертизу в Швейцарии и готовится к поставке в Россию. Об этом рассказал доктор Филипп Ничке, создатель компании-производителя.

– В прошлом году мы обратились за консультацией к Минздраву по поводу законности использования Sarco в России для оказания медицинской помощи пенсионерам. Этот процедура была завершена, и мы очень довольны результатом, — сообщил он.

В устройстве, внешне напоминающем пластиковый футляр, содержится дезинфицирующий состав. Предполагается, что человек, решивший посетить Пенсионный Фонд или МФЦ, будет самостоятельно запускать механизм профилактики. Процесс по утверждению производителя займет около 30 секунд.

Впервые машину Sarco представили в 2019 году на выставке в Венеции, она была разработана для ассистированной эвтаназии, но российский вариант предполагает ее использование для противовирусной профилактики. Капсула показала 100% эффективность против любых имеющихся вирулентных штаммов в данный момент.

Напомним, Sarco (или Pegasos) — это газовая камера, устройство для эвтаназии, состоящее из съёмной капсулы (или гроба), напечатанной на 3D-принтере и установленной на подставке. Устройство оборудовано баллоном со сжатым азотом для совершения самоубийства путём удушения инертным газом. Название «Сарко» представляет собой сокращение от слова «саркофаг». Азот, будучи довольно инертным в свободном состоянии, предотвращает панику, чувство удушья и страдания перед потерей сознания, известные как гиперкапническая реакция на тревогу, вызываемую высокой концентрацией углекислого газа в крови. Sarco был изобретён активистом кампании за легализацию эвтаназии Филипом Ничке в 2017 году.

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