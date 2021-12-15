Внедрение сразу нескольких систем отслеживания оборота табачных изделий вместо одной будет противоречить практике ЕС – “JTI Украина”

“Внедрение системы отслеживания табачных изделий (Track&Trace) является одним из требований Европейской директивы 2014/40/ЕС, которую Украина обязалась имплементировать в национальное законодательство. Но в поправке к законопроекту №5719 предполагается существование нескольких систем отслеживания и наделения производителей полномочиями контролирующих органов, а это противоречит директиве”, – объяснил Диргела.

Он добавил, что производителей сигарет не привлекали к обсуждению поправки, и подчеркнул, что JTI Украина” – активный участник созданной Министерством финансов специальной рабочей группы, в которой обсуждается внедрение механизма Track&Trace.

“Мы выступаем исключительно за имплементацию Европейской директивы, о чем не раз заявляли во время обсуждений внедрения системы отслеживания табачных продуктов. И любые инсинуации о том, что поправка может быть выгодна табачным производителям, неуместны. Нормы, прописанные в ней, противоречат европейским, а также создают антиконкурентные условия на рынке, поэтому мы не поддерживаем этот законопроект”, – заявил директор по корпоративным вопросам “JTI Украина”.

“Интерфакс-Украина” отмечает, что поправка также разрешает производителям и импортерам алкогольных напитков, табачных изделий, используемых в электронных сигаретах жидкостей и горючего “проводить проверки на предмет фальсификации и законности обращения произведенных/импортированных ими товаров среди других субъектов хозяйствования (в том числе иностранных) и физических лиц”.

По данным “JTI Украина”, если поправка будет принята, оптовым и особенно розничным дистрибьюторам придется покупать, устанавливать и администрировать несколько систем отслеживания сигарет, это будет означать дополнительные финансовые и временные затраты.

“Помимо того, инициатива наделяет производителей сигарет несвойственными участникам рынка полномочиями контроля над собственными контрагентами, что ставит их в привилегированное положение в отношении таких контрагентов (в частности, проверять доказательства наличия системы отслеживания, документы, требовать доказательства уровня спроса на продукцию и т.п.)”, – сказано в материале.

Контекст:

Накануне нардеп от “Слуги народа” замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов заявил, что поправка №105 к законопроекту №5719 – это скопированный текст поправки №144 к законопроекту №5600, которую уже отклонили на прошлой неделе.

“В случае голосования структура оптового рынка сигарет изменится. Монополист, который сейчас контролирует примерно 70% рынка, выдавит с рынка другие торговые компании и доведет свою долю до 85–90%. Объем рынка – 100 млрд грн в год. Таким образом, монополия получит +20 млрд в год с маржой в 5%. Это 1 млрд чистой прибыли для монополиста. Это приведет к значительному усилению российского влияния на украинском табачном рынке и уничтожению легального украинского бизнеса”, – заявил Холодов.

Track&Trace – это единая система отслеживания движения товара, которая позволяет по специальному коду установить, где и когда был произведен товар, когда и кому продан, вплоть до конечного покупателя.

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