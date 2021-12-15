 

Жуткое ДТП в Калмыкии: погибли семь человек

15.12.2021, 11:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Калмыкии произошла поистине пугающая дорожная авария. Ее жертвами стали сразу несколько человек.

Инцидент произошел в Яшкульском районе республики на 272-м километре федеральной трассы Р-216 “Астрахань-Элиста-Ставрополь”. По предварительным данным регионального МВД, там произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Hyundai и Toyota. В результате погибли семь человек, включая ребенка; еще трое человек пострадали. СМИ сообщают, что все выжившие – пассажиры Hyundai, сообщает телеканал “360”.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Калмыкии Арсланг Мухлаев. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают причины, обстоятельства и виновников аварии, передает RT.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Ученые экспериментально доказали невозможность универсальной диеты

05.10 / Снится ерунда под утро: это может быть проблемой?

09.11 / В Кремле прокомментировали ситуацию с беженцами в Белоруссии

19.08 / Мнение: Письмо: “Уход близкого”

04.10 / Ученые обнаружили способ определять приближение смерти по глазам

20.09 / Русскоязычные СМИ Армении

03.07 / Классика со светлыми концами и еще 9 модных идей окрашивания омбре

02.09 / Скандалы: «Сели на одном поле»

30.08 / Придется снять розовые очки: трудности, которые надо пережить в начале отношений

20.06 / Зеленскому дали совет перед встречей с Байденом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика