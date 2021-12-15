Жуткое ДТП в Калмыкии: погибли семь человек

В Калмыкии произошла поистине пугающая дорожная авария. Ее жертвами стали сразу несколько человек.

Инцидент произошел в Яшкульском районе республики на 272-м километре федеральной трассы Р-216 “Астрахань-Элиста-Ставрополь”. По предварительным данным регионального МВД, там произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Hyundai и Toyota. В результате погибли семь человек, включая ребенка; еще трое человек пострадали. СМИ сообщают, что все выжившие – пассажиры Hyundai, сообщает телеканал “360”.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Калмыкии Арсланг Мухлаев. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают причины, обстоятельства и виновников аварии, передает RT.