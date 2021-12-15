Диетолог Стародубова назвала напиток для профилактики рака и диабета

Антонина Стародубова пояснила о пользе зеленого чая. Регулярное употребление напитка снижает риск развития онкологии и диабета.

Специалист в сфере правильного питания Антонина Стародубова пояснила о полезных свойствах зеленого чая. По словам диетолога, этот напиток препятствует развитию диабета, рака и сердечно-сосудистых болезней. Черный и зеленый чай богаты витаминами, минеральными веществами, антиоксидантами, танинами и другими полезными соединениями. Особую пользу для организма несет именно зеленый напиток. Вследствие особой обработки во время производства, зеленый чай обогащается антиоксидантами и полифенолами. Стародубова подчеркнула, что регулярное употребление напитка способно замедлить старение мозга, печени, кожи и повысить иммунитет.

Стоит помнить, что зеленый чай содержит много кофеина. Его количество в некоторых сортах приравнивается к содержанию кофеина в чашке кофе. Для сравнения, в эспрессо этого вещества 80 мг, а в чашке зеленого чая – от 30 до 60 мг. Врач Стародубова добавила, что суточная норма кофеина для человека не должна превышать 350 мг, при этом не рекомендуют принимать больше 150 мг вещества за раз.

Лучше употреблять кофе или крепкий чай в первой половине дня, чтобы избежать бессонницы. Вечером рекомендуют пить травяные отвары, а днем утолять жажду питьевой водой.

Источник: www.mskagency.ru