 

В первой половине 2022 года в Россию приедет новый кроссовер Infiniti QX60

15.12.2021, 11:00, Новости дня
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Объявлены сроки выхода нового флагманского кроссовера Infiniti QX60 на рынок России.

В частности, уже к первой половине 2022 года первые экземпляры паркетника Infiniti QX60 поступят к местным дилерам. Вместе с тем производитель пока скрывает точные сроки поступления в продажу, однако это состоится в ближайшее время. Напомним, новый флагманский кроссовер Infiniti QX60 получил 3,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 295 л.с. Автомобиль существенно превосходит предшественника по внешнему виду.

Кроме того, новый кроссовер Infiniti QX60 пока не получил официальный ценник на российском рынке. В свою очередь, точные данные о паркетнике будут известны уже в скором времени после официальной премьеры.



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