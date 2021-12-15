 

Lexus показал электрический кроссовер Lexus RZ 450e

15.12.2021, 11:00, Новости дня
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Премиальная компания Lexus официально представила новый концепт электрического кроссовера под названием Lexus RZ 450e.

Данный автомобиль по внешнему виду имеет ряд одинаковых черт с актуальной генерацией паркетника RX. Кузов получился достаточно острым и агрессивным, а также в передней части применили светодиодную оптику. С задней части задействовали компактные спойлеры. Известно, что электрический кроссовер получил ту же платформу, что и модели Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Эксперты предполагают, что новый электрокар оснастят силовым агрегатом на 215 л.с. мощности. Более того, запас хода на электрической тяге достигает 350 километров. Более точные технические характеристики данной модели будут известны после официального дебюта.



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