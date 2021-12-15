 

В Совфеде заявили о стремлении Запада изменить власть в РФ в 2024 году

15.12.2021, 10:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подготовила ежегодный доклад, в котором говорится о намерении западных стран сменить власть в России.

В документе отмечается, что попытки вмешательства в выборы в Госдуму, которые состоялись в 2021 году, преследовали и более долгосрочные цели – например, повлиять на президентские выборы 2024 года, передает РИА «Новости».

Указывается, что Запад пытается сделать Россию более удобной для внешнего управления, причем «само это управление задумывалось не в интересах безопасности и процветания народов России, а как способ сдерживания России, ее максимального ослабления».

В среду документ представят сенаторам.

Ранее эксперты предсказали новые попытки Запада дискредитировать российские выборы.

Напомним, в палату представителей конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

В МИД России раскритиковали эту идею. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что проект резолюции является вмешательством во внутренние дела России. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие резолюции приведет к разрыву российско-американских отношений.

В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Председатель ГФС Солодченко: В этом году мы изъяли контрафактных сигарет на 94% больше, чем в прошлом

20.09 / Безуглая заявила, что оппозиция пытается сорвать работу следственной комиссии Рады по делу вагнеровцев

17.08 / США ввели санкции против 4-х угандийцев из-за мошенничества с усыновлениями

05.09 / В МИД Британии сообщили об угрозе теракта в Афганистане

11.08 / В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных

27.11 / Трамп впервые пообещал покинуть Белый дом — если выборщики проголосуют за Байдена

31.10 / Байден обсудил с Меркель и Шольцем реализацию заявления о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности

02.12 / Клопотенко рассказал, что мешает его личной жизни

31.10 / Макрон ответил мусульманам в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда

15.08 / Белорусские пограничники не пропустили двух «альпинистов» из Польши

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика