В Совфеде заявили о стремлении Запада изменить власть в РФ в 2024 году

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подготовила ежегодный доклад, в котором говорится о намерении западных стран сменить власть в России.

В документе отмечается, что попытки вмешательства в выборы в Госдуму, которые состоялись в 2021 году, преследовали и более долгосрочные цели – например, повлиять на президентские выборы 2024 года, передает РИА «Новости».

Указывается, что Запад пытается сделать Россию более удобной для внешнего управления, причем «само это управление задумывалось не в интересах безопасности и процветания народов России, а как способ сдерживания России, ее максимального ослабления».

В среду документ представят сенаторам.

Ранее эксперты предсказали новые попытки Запада дискредитировать российские выборы.

Напомним, в палату представителей конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

В МИД России раскритиковали эту идею. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что проект резолюции является вмешательством во внутренние дела России. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие резолюции приведет к разрыву российско-американских отношений.

В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России.