“Мы гнием и вокруг крысы”. Богдан назвал главную ошибку президента Зеленского

“Главная его ошибка? Создание комфортного мира для себя, а не для других”, – сказал он.

По словам экс-главы ОП, “с точки зрения жизнеразвития государства” в стране произошла трагедия.

“Мы не развиваемся, мы стагнируем, падаем, мы разлагаемся, мы гнием и вокруг крысы. Мы – как бумажные доллары”, – объяснил Богдан.

Говоря в этом контексте о личности самого Зеленского, Богдан отметил, что “пусть он сам оценивает, где он, что он”.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

13 декабря 2021 года главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук сообщил, что среднегодовые темпы роста Украины в 2019–2022 годах будут 1,58% ВВП – на 40% медленнее мировой экономики.



Дмитрий ГОРДОН

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