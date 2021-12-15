 

“Мы гнием и вокруг крысы”. Богдан назвал главную ошибку президента Зеленского

15.12.2021, 10:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Главная его ошибка? Создание комфортного мира для себя, а не для других”, – сказал он.

По словам экс-главы ОП, “с точки зрения жизнеразвития государства” в стране произошла трагедия.

“Мы не развиваемся, мы стагнируем, падаем, мы разлагаемся, мы гнием и вокруг крысы. Мы – как бумажные доллары”, – объяснил Богдан.

Говоря в этом контексте о личности самого Зеленского, Богдан отметил, что “пусть он сам оценивает, где он, что он”.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

13 декабря 2021 года главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук сообщил, что среднегодовые темпы роста Украины в 2019–2022 годах будут 1,58% ВВП – на 40% медленнее мировой экономики.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / Самый дорогой твит продали за 2,9 млн долларов на онлайн-аукционе

13.05 / Исследование 70 000 человек связывает деменцию с курением и сердечно-сосудистыми заболеваниями

27.06 / Euronews – экологи призывают срочно защитить океан от выброшенных средств защиты

16.09 / Председатель Еврокомиссии – Европе нужно развить политическую волю для самостоятельной обороны

05.12 / В РФ за сутки выявили 28,7 тыс. случаев коронавируса

17.06 / Эрдоган заявил о планах создать военную базу в Азербайджане

28.07 / Звезда «Папиных дочек» рассказала о своей пенсии

11.11 / Азербайджан обнародовал запись разговора, где Алиев говорит Путину о турецких миротворцах, накануне в Кремле эту информацию опровергали

02.12 / ЕС указал на слабый прогресс в расследовании уголовных производств по “ПриватБанку”

10.05 / В Кремле заявили о непричастности РФ к атаке на Colonial Pipeline

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика