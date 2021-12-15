 

Риск эпилепсии резко возрастает через год после перенесенного инсульта

15.12.2021, 10:32, Разное
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Чтобы оценить вероятность эпилепсии после перенесенного инсульта неврологи Института клинической медицины Орхусского университета проанализировали данные 88 тысяч жителей Дании, перенесших инсульт с 2004 года по 2016 годы. Результаты исследования были представлены на Ежегодном собрании Американского общества эпилепсии (AES), передает Medscape.

Ни у кого из пациентов ранее не была диагностирована эпилепсия. Средний возраст участников исследования составил 69,8 лет, половина из них — мужчины. Большая часть пациентов перенесла ишемический инсульт, все остальные — транзиторную ишемическую атаку и геморрагический инсульт.

Ученые оценили совокупную заболеваемость эпилепсией в когорте в течение первых четырех лет и классифицировали пациентов по тяжести перенесенного инсульта. За этот период эпилепсия была выявлена у 3,4 тысячи пациентов. Наиболее высокий риск развития этого заболевания был в течение года после тяжелого геморрагического инсульта — 9,8%. У тех, кто перенес это состояние перенес относительно легко, вероятность была почти вдвое ниже (5,1%). После тяжелого ишемического инсульта риск развития эпилепсии составил 7,8%, после легкого — 1,3%.

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Примечательно, что в последующие годы вероятность развития эпилепсии снижалась во всех группах, но не исчезала полностью. Так, при тяжелых гематомах риск этого заболевания составил 2,3% даже спустя четыре года.

«Я был удивлен, что даже через четыре года сохраняется значительный риск. Большинство предыдущих исследований описывали начало постинсультной эпилепсии в основном в течение первых двух лет», — сообщил ведущий автор исследования Маддс Эббесен (Mads Ebbesen).

Хотя в рамках этого исследования ученые не изучали биологический механизм этой взаимосвязи, они предположили, что рубцы после инсульта могут вызвать аномальную электрическую активность в мозге.

«Это исследование особенно важно для врачей. Они должны знать о высокой вероятности появления судорог после инсульта и должны советовать пациентам из группы риска и их семьям внимательно следить за малозаметными эпизодами необычных ощущений или поведения», — считают ученые.



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