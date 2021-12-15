 

Нарожала детей Максакову, оставила тяжелобольного отца: как живет дочь Валентина Юдашкина

15.12.2021, 10:30, Разное
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Известный российский модельер Валентин Юдашкин счастлив в браке с супругой Мариной уже 34 года. В 1990 году у пары родилась единственная наследница Галина, которая давно обзавелась собственной семьей. В год, когда заслуженный деятель искусств узнал о своем страшном диагнозе, дочь подарила ему первого внука. Однако спустя несколько лет Галина покинула тяжелобольного отца – сейчас она живет за границей вместе с семьей.

Наследница звездной четы была окружена творческой атмосферой с ранних лет. Немудрено, что девушка решила пойти по стопам знаменитого отца, ведь именно от него ей досталось тонкое понимание мира моды и знание индустрии красоты. К тому же, Галина никогда не была обделена вниманием общественности.

Яркая внешность Юдашкиной и ее родство со знаменитым модельером стали настоящей приманкой не только для СМИ, но и для противоположного пола. Первый громкий роман Галины случился уже в студенчестве и едва не привел к браку. Несколько лет наследница Дома моды встречалась с миллионером Русланом Фахриевым, который даже сделал ей предложение. Однако девушка расторгла помолвку и, судя по всему, не зря. Вскоре Галина встретила Петра Максакова – своего нынешнего супруга.

Шикарная свадьба дочери модельера и внука народной артистки Людмилы Максаковой прогремела в 2015 году и стала одним из главных светских событий. Громкое торжество, на котором присутствовали 500 именитых гостей, провел Николай Басков. Вскоре в семье случилось сразу два события: горькое и радостное. Валентин Юдашкин узнал о своем страшном диагнозе и впервые стал дедушкой. В апреле 2016 года Галина подарила отцу внука Анатолия, а еще через два года на свет появился маленький Аркадий.

Когда младшему наследнику Юдашкиной и Максакова было полтора года, семья уехала из России. По словам дочери модельера, переезд был вынужденным – ее супругу предложили работу в Китае. Но, судя по всему, Галина рада тому, как распорядилась жизнь. Женщина часто рассказывает о плюсах переезда в Гонконг и делится успехами детей, растущих вдали от России. К тому же, Юдашкина уже неплохо устроилась в чужой стране.

30-летняя наследница модельера занялась развитием отцовского бренда на азиатском рынке и даже успела обзавестись друзьями. Валентин и Марина Юдашкины не раз рассказывали, что им нечасто удается встретиться с дочкой и внуками. Заслуженный деятель искусств и его супруга любят похвастаться успехами мальчишек, однако баловать Толю и Аркашу у них получается только на расстоянии. В программе “Ты не поверишь” на НТВ Юдашкины рассказывали, что отправляют внукам посылки с сушками, печеньем и гречкой, несмотря на возмущения дочери.



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