Объявлена дата начала продаж нового кросса WEY Latte DHT

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15.12.2021, 10:14, Новости дня
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Китайская компания WEY объявила сроки официальной премьеры нового кроссовера Latte DHT.

Данный автомобиль представят перед широкой публикой 17 декабря. Примечательно, в этот же день первые экземпляры кроссовера поступят в свободную продажу на местном рынке. Начальная стоимость автомобиля составит 162,8 тысяч юаней за базовую комплектацию. Приобрести кроссовер Latte DHT можно в шести цветах кузова. Автомобиль получил стильные бамперы, новую решетку радиатора и зауженную головную оптику.

Кроме того, в салоне автомобиля установлена цифровая приборная панель, а также 14,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Под капотом кроссовера Latte DHT применили гибридный агрегат с 1,5-литровым мотором и электроустановкой с общей мощностью 246 л.с.



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