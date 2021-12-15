 

Nio показала тизер нового электрокара в преддверии презентации 18 декабря

15.12.2021, 10:14, Новости дня
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Известный бренд Nio опубликовал официальный тизер, посвященный будущему электрокару.

В частности, на снимках можно рассмотреть яркие фонари и частично рассмотреть переднюю часть кузова. Официальная премьера транспортного средства состоится 18 декабря. Появление тизера связано с желанием бренда привлечь внимание к будущему электрокару. Эксперты полагают, что новинкой окажется новый электрический седан ЕТ5.

В том случае, если данные сведения окажутся верными, то модель займет место после ЕТ7. Вышеуказанный экземпляр обладает запасом хода от 500 до 1000 километров, тогда как предельная мощность электромотора достигает 644 л.с. Кроме того, с такими параметрами разгон до 100 км в час составит около 3,9 секунд, что превосходит параметры многих конкурентов.



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