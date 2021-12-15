Москвичей предупредили о максимальных пробках в канун Нового года

Департамент транспорта Москвы объявил о начале предновогодних пробок в столице. По прогнозу ведомства, загруженность дорог в вечерний час пик до конца года будет достигать 9-10 баллов.

«В последние недели декабря традиционно – самые большие пробки. Загруженность в вечерний час пик будет достигать 9-10 баллов. Причины – предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, снегопады, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работ», – сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что пик новогодних пробок придется на 20-29 декабря. Количество автомобилей, прибывающих в столицу из других регионов, начнет увеличиваться – ожидается на 150 тысяч машин больше, чем обычно.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения сообщили, что в утреннее и дневное время пробки в столице, по расчётам ЦОДД, будут достигать 6-7 баллов.

«Аналитики ЦОДД прогнозируют рост активных перемещений с 15 декабря… Большая нагрузка будет именно в вечерний час пик – он может начинаться раньше и продолжаться дольше обычного. Мы настоятельно рекомендуем заранее подумать о подарках (их лучше заказывать онлайн) и для поездок по городу пользоваться городским транспортом. Так вы сэкономите время в пути», – говорится в сообщении.

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