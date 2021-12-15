 

Питьевое водоснабжение ограничили в Керчи из-за аварии

15.12.2021, 10:10, Новости дня
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Снабжение Керчи питьевой водой ограничено в среду в связи с аварией на центральном водоводе очистных сооружений, сообщили власти города и снабжающая организация.

«В связи с выходом из строя запорной арматуры (диаметр 1 тыс. миллиметров) на водопроводных очистных сооружениях города Керчи 15 декабря с 9.00 возможны перебои и полное отсутствие водоснабжения в микрорайонах города. Организован подвоз питьевой воды в первую очередь в социально-значимые обьекты города, а также населению согласно поступающим заявкам», – передает РИА «Новости» сообщение ГУП «Вода Крыма».

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что авария произошла на центральном водоводе водоочистной станции Керчи. Он отметил, что населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на время устранения аварии.

Ранее гидрометцентр Крыма сообщил, что запас крымских водохранилищ к началу зимы составил почти 106 млн кубометров – втрое больше показателя прошлого года.



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