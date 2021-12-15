В среду брюки с принтом, а в субботу с ботильонами на высоком каблуке: с чем сочетать модные пуховики на каждый день недели

Осталось совсем немного дней до наступления Нового года. Но уже сейчас мы знаем, что расклешенные модели джинсов останутся с нами в ближайшие месяцы. Мало того, актуальный деним окрасится в трендовый лавандовый оттенок Very Peri. А еще этой зимой нас снова ожидают теплые и уютные пуховики. Давайте посмотрим, как нам предлагают миксовать трендовые вещи в зависимости от дней недели.

Понедельник – для ощущения комфорта

Понедельник считается днем тяжелым. Так почему бы не сделать старт трудовой недели более легким с помощью одежды? Никому не хочется проводить долгие минуты перед открытой дверцей шкафа в поисках подходящего сочетания. Нужно самое простое и беспроигрышное решение.

Таковым являются черные брюки-дудочки, обувь на массивной подошве и черный укороченный пуховик. Кстати, на последних Неделях моды черный цвет преобладал сразу в нескольких коллекциях именитых дизайнеров.

Вторник – для контрастного взгляда

Стилисты советуют выбирать для выхода на следующий день максимально контрастную одежду. Чтобы ни у кого вокруг не возникло ощущения повтора. Белый цвет для наступившей зимы также является желанным. Поэтому достаем из шкафа летние джинсы и сочетаем их с белым джемпером оверсайз.

Осталось надеть обувь в тон и утеплить образ с помощью пуховика песочного оттенка с воротником-стойкой. Помните о том, что ношение монохромного комплекта одежды заставляет вас выглядеть выше и стройнее, даже если речь идет о белом цвете.

Среда – для рискованных женщин

Если в вашем гардеробе все еще нет клетчатых брюк прямого кроя, срочно восполните этот пробел. Один из главных хитов 2021 года останется в разряде актуальных и на ближайшие месяцы. Составляйте образ так, чтобы основной оттенок штанов дублировал цвет обуви и куртки. Аксессуары тоже можно подобрать в тон, ведь яркое пятно в образе уже присутствует.

Совет: избегайте ношения обтягивающих клетчатых брюк, которые способны деформировать фигуру. Также не выбирайте в пару к клетчатой модели слишком короткую куртку.

Четверг – для расслабленности в образе

Что может быть более расслабленным, чем длинное пуховое пальто свободного кроя? Только пальто-пуховик черного цвета, который мы предлагаем вам надеть в четверг. В этот день в воздухе так и витает аура завершения трудовой недели. Под пальто наденьте белый трикотажный комплект и двухцветные ботинки челси.

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Пятница в стиле диско

Пятничный выход несет особую ауру, поэтому некоторые детали в вашем образе могут иметь дискотечный блеск. Пусть это будет серебристый металлизированный пуховик, который можно сочетать с синими строгими брюками. Позаботьтесь об аксессуарах в виде меховой рыбацкой шапки или стеганого шоппера.

Обувь на высоком каблуке для прогулок в выходной

Субботний выход на улицу более неспешный и расслабленный. Поэтому первый выходной заслуживает того, чтобы надеть обувь на высоком каблуке. Широкие расклешенные джинсы – идеальное дополнение к остроносым сапожкам. Белый джемпер и пуховик молочного цвета расскажут о вашем приподнятом настроении. Кстати, пуховик можно заменить модной курткой из искусственного меха.

В воскресенье – стеганый жилет и кроссовки

Еще один расслабленный, но не менее гламурный образ можно собрать в воскресенье. Прекрасной альтернативой классическому пуховику является комбинация из толстовки и стеганого жилета. Также для воскресного похода по магазинам можно надеть случайные джинсы и кроссовки. Немного яркости жилету, венчающему этот простенький прогулочный образ, не помешает.