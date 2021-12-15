 

Число рейдерских атак в Украине уменьшилось на 20% – “Опендатамедіа”

15.12.2021, 9:54, Новости дня
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В начале года фиксировалось в среднем 70 дел о рейдерстве в месяц, а в октябре – 17. По данным экспертов, в 2020 году была зафиксирована самая высокая активность рейдеров – 849 атак.

“В то же время снизился и процент производств, доходящих до суда. В 2020 году в суд доходило 45% от всех производств по рейдерству, в этом году – 36%. Чаще всего в суде рассматриваются дела, касающиеся ст. 205 Уголовного кодекса – подделка документов, подаваемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП. Из 416 дел в суд направлено 216”, – отметили в публикации.

Производства, связанные со ст. 206 (противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом) до суда доходят редко. По этой статье было открыто 198 производств, до суда дошли шесть.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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