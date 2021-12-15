Педиатр Алексей Бессмертный: «Пробовать снег и сосульки — это нормально для ребенка»



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Есть снег и сосульки

Покажите мне ребенка, который не пробовал снег или сосульки — любимое лакомство неизбалованных советских детей. Малыши познают окружающий мир в том числе через вкусовые ощущения, поэтому лизнуть длинную прозрачную сосульку или откусить кусок снежка — абсолютно нормальное детское желание.

И нет — ребенок не заболеет, потому что от холодного заболеть нельзя. Конечно, сильное переохлаждение — это возможное условие для возникновения простуды, так как оно иногда снижает местный иммунный ответ. Возможное, но недостаточное — чтобы ребенок действительно заболел, в его организм должен попасть какой-то патоген (вирус или бактерия).

В теории, если съесть сильно-сильно много снега, то у человека может заболеть горло. Но и это работает только для людей с хроническими заболеваниями верхних или нижних дыхательных путей. Здоровому ребенку такой опыт едва ли повредит, особенно если он не ест снег в промышленных масштабах.

Что еще принципиально важно — снег и сосульки должны быть без посторонних примесей. Если вы гуляете на даче или в лесу, где снег довольно чистый, просто следите, чтобы он не был желтым, то есть чтобы на нем не было мочи животных.

В городе другая история — там много машин и людей, а зимой сотрудники коммунальных служб щедро посыпают дороги реагентами. И снег там по определению грязный. Поэтому городское снежное лакомство может закончится даже отравлением, не стоит экспериментировать.

Лизнуть качели на морозе

Кто в детстве не мечтал в минус пятнадцать нет-нет да и дотронуться языком до железных качелей. Особенно после того, как родители рассказали страшное — если лизнешь, прилипнешь. Все мечтали и почти все прилипали.

Что утверждает современная педиатрия о помощи таким естествоиспытателям? Первое, что нужно сделать — это объяснить ребенку, почему не стоит дотрагиваться до замерзшего металла губами или языком. Он должен знать, что это непременно приведет к неприятным ощущениям или даже к травме. Некоторых детей такая очевидная информация может притормозить.

Но куда бежать, если ребенок все-таки лизнул железку? Идеально, если у вас с собой есть бутылочка или термос с теплой водой. Полейте место прилипания, чтобы оно нагрелось и язык сам отклеился. Только делайте это быстро, чтобы вода не успела замерзнуть, а слизистая не прилипла еще сильнее. Также можно активно подышать на место прилипания, чтобы оно нагрелось от теплого воздуха.

Хотя это больше анекдотичная ситуация, чтобы ребенок прилип и не мог отлипнуть. Чаще малыш справляется своими силами и просто отрывает слегка прилипший язык от коварной железки. Максимум он некоторое время после этого будет чувствовать легкое жжение, как после ожога слишком горячим чаем. Он засунет пострадавший язык в рот, прижмет его к небу — и за пару дней слизистая восстановится.

Играть в снежки без варежек

Подростки снимают заботливо надетые мамой шапку и шарф, как только выходят из подъезда, а дети помладше с радостью играют в снежки без перчаток. Насколько опасно гулять зимой с непокрытой головой или лепить снежную бабу голыми руками?

Редко какой ребенок сознательно отморозит себе пальцы, потому что заигрался в снежки. Это практически невозможно. Если он вменяемый, если у него есть болевые ощущения, то он сам наденет перчатки или варежки, когда замерзнет. То же самое касается шарфа, и даже шапки.

Стоит ориентироваться на то, как ребенок в принципе переносит холод — то есть мерзляк он или нет. И на то, какая погода на улице. Потому что плюс семь и минус тридцать — это две разные истории. Подросток точно сам решит, как ему комфортней одеваться. А младшим детям все-таки стоит подсказывать, какую одежду выбирать.

В любом случае, это не вопрос про «вот продует и сразу заболеешь», это вопрос про комфорт и доверие к собственным ощущениям. Максимум, что можно получить не надев шарф — это миозит, воспаление мышц шеи. И то — это надо очень сильно постараться.

Бессмертный Алексей Алексеевич

эксперт

Педиатр в МУЗ «Одинцовская детская городская больница», 2006-2011 гг.

Врач-иммунолог в НМИЦ ДГОИ им. Рогачева, 2011-2012 гг.

Педиатр, аллерголог-иммунолог в МЦ «Медлюкс» с 2012 г.

Выше мы говорили о том, что сильное переохлаждение — это возможное, но недостаточное условие для возникновения простуды. Да, оно иногда снижает местный иммунитет, но чтобы малыш действительно заболел, в его организм все-таки должен внедриться вирус или бактерия.

Кстати, менингитом тоже не заболеешь, если пойдешь гулять без шапки. Менингит — воспаление и отек оболочки мозга — вызывают вирусы и бактерии, и наличие или отсутствие головного убора никак не влияет на риск заражения. Важно помнить, что от бактериальных менингитов защитит не меховая шапка, а своевременные прививки.

Кататься с горки на санках и ледянках

В детстве все мы весело и страшно катались с горок на санках, картонках и других неопознанных ледянках. Даже на старых холодильниках и камерах от больших колес, напоминающих современный тюбинг. И не знали, что безопасней всего кататься на том, что хорошо управляется или имеет руль, как снегокат или лыжи.

А вот лететь с горы на санках, скользких ледянках, а тем более на тюбинге очень опасно — все эти вещи отвратительно управляются. Ребенок может врезаться в дерево или столб и серьезно покалечиться. Такие случаи происходят регулярно.

Так на прошлой неделе в подмосковном Королеве пятилетняя девочка улетела на тюбинге под поезд и серьезно ушибла голову. При наезде на бугор тюбинг просто изменил направление движения и поехал в сторону железнодорожных путей.

Старайтесь кататься в специально отведенных для этого местах — без торчащих пеньков, деревьев, столбов и только на том, что хорошо управляется. И желательно быть при этом в защите — шлеме, налокотниках и наколенниках. Если ребенок чувствует, что ситуация выходит из-под контроля, ему нужно быстро свалиться в бок с санок или тюбинга, чтобы потом просто покатиться на попе.

Ходить на новогодние представления

Эту привычку тоже не назовешь полезной, хотя все мы были мальчиками-зайчиками и девочками-снежинками на новогодних утренниках в садике или школе. Дело в том, что на праздник приходят все — и здоровые, и больные. Не важно, что половина детей на больничном, как же можно пропустить новогоднее представление. Ребята поют песенки и танцуют под елочкой, а потом все вместе заболевают.

Помимо коронавируса, который дети отлично цепляют, а иногда тяжело переносят, есть и другие опасные заболевания. От ветрянки до гриппа. Например, в этом сезоне много детей уже заболело гриппом А, про который незаслуженно забыли в прошлом году.

Кстати, еще не поздно сделать прививку от гриппа, если вы еще не — и себе, и ребенку. А взрослым помимо этого, стоит сделать прививку от коронавируса, чтобы обезопасить и себя, и детей на новогодней вечеринке, если вы все-таки решите пойти туда.