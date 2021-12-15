 

Россия поставила в США рекордное количество патронов

15.12.2021, 9:26, Новости дня
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Несмотря на введенные санкции, в 2021 году РФ поставила в США патронов для стрелкового оружия на рекордную сумму в 157,9 млн долларов.

По данным Бюро переписей США, это почти на 40 млн долларов больше, чем в прошлом году. Тогда РФ поставила за океан патронов на сумму 120 млн долларов, информирует РБК.

Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком сбыта российских патронов как для гражданского, так и для спортивного оружия. Ситуация осложнились в сентябре 2021 года после введения новых санкций против нашей страны, в результате которых импорт патронов из РФ был запрещен.

При этом, как информирует источник, американские импортеры нашли выход, оформив новые разрешения на ввоз патронов из РФ в промежуток между объявлением санкций (20 августа) и их вступлением в силу (7 сентября). К тому же, текущие контракты, подписанные до ввода новых ограничений, все еще продолжают действовать.

Ранее официальная таможенная статистика РФ зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую десятку импортеров такой продукции из РФ вошли США, Чехия, Великобритания.



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