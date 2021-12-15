Путин обставил Байдена в западном рейтинге самых уважаемых людей

Президент России Владимир Путин вошел в число десяти самых уважаемых мужчин планеты, значительно опередив президента США Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты опроса британских социологов из института YouGov.

Список в очередной раз возглавил экс-президент США Барак Обама, набравший 7,8 балла. Серебро досталось основателю Microsoft, знаменитому бизнесмену Биллу Гейтсу (6,7 балла). За ним следует председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин с 6,5 балла, а замыкают пятерку лидеров легендарный футболист Криштиану Роналду и звезда кино Джеки Чан (5,8 и 5,7 балла соответственно), передает телеканал “360”.

Владимир Путин за прошедший год прибавил сразу три позиции в рейтинге и оказался на девятом месте с результатом 3,4 балла. Он уступил лишь основателю Tesla, популярному бизнесмену Илону Маску (5,7 балла), футболисту Лионелю Месси (4,4 балла) и премьер-министру Индии Нарендре Моди (3,6 балла). Десятая строчка рейтинга же досталась основателю китайской Alibaba Group Джек Ма, сообщает телеканал “Царьград”.

Президент США Джо Байден занял лишь 20-е место списка и набрал всего 1,6 балла. Помимо него в “двадцатку” попали инвестор Уоррен Баффетт, бывший президент США Дональд Трамп, актер Шахрух Хан, папа Римский Франциск, пишет РИА ФАН.

Примечательно, что в женском рейтинге уважения первое место получила жена лидера среди мужчин – Мишель Обама. Она опередила, в частности, – королеву Великобритании Елизавету II и звезду Голливуда Анджелину Джоли.