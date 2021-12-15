 

Нарышкин заявил о поисках Западом замены Навальному для протестов в России

15.12.2021, 8:42, Новости дня
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Разведки США и стран Евросоюза (ЕС) признают, что интерес населения РФ к блогеру Алексею Навальному неуклонно снижается, и Запад уже ищет ему замену в качестве эмблемы протестного движения, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Нарышкин сообщил в интервью газете «Аргументы и факты» в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря, что «сегодня в разведсообществе США и стран ЕС вынуждены признавать, что интерес населения к «берлинскому пациенту» неуклонно снижается».

«Скажу больше – ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста», – добавил он.

Таким образом, можно сказать, что операция Запада с Навальным в роли «сакральной жертвы» не удалась.

«До тех пор, пока РФ остается неуязвимой для любых внешних атак, тема расшатывания ситуации изнутри никогда не утратит актуальности для наших оппонентов. Другое дело, что в последние годы энтузиазма по поводу возможности инспирировать в нашей стране массовое протестное движение у западных спецслужб и других правительственных структур поубавилось», – отметил Нарышкин.

Не последнюю роль в угасании этого энтузиазма сыграло «дело Навального»: «Российское население оказалось намного благоразумнее и рассудительнее, чем о нем привыкли высокомерно думать западные политтехнологи».

Под «сакральной жертвой» понимается жертва провокационного убийства, чья смерть должна вызвать широкий общественный резонанс. Такие убийства в течение многих лет неоднократно использовались для запуска «цветных революций» в разных странах.

Вместе с тем РФ рассчитывает, что Запад все же пояснит, каким образом в анализах Навального появились следов боевого отравляющего вещества после отправки того в Берлин из РФ осенью 2020 года. Тщательные медицинские обследования, проведенные российскими врачами до того, как блогер покинул Россию, таких следов не выявили, напомнил Нарышкин.

«Отсюда наши закономерные вопросы к партнерам на Западе: когда, где и как стало возможно отравление гражданина РФ после его посадки на самолет в Омске? Причастны ли к этому лица, сопровождавшие блогера? Мы продолжаем рассчитывать на прояснение западными коллегами этой ситуации», – добавил директор СВР.

Ранее в МИД РФ заявили, что Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не предоставили информацию, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.



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