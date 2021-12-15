“Запуганный человек”. Луценко заявил, что охрана у Зеленского в несколько раз больше, чем была у Порошенко

“У него более 70 работников УГО в первом круге “лички”. У [пятого президента Украины Петра] Порошенко было в разы меньше, а президентство [беглого экс-президента Виктора] Януковича я провел в других местах, где не было видно. У Порошенко было человек 10-15. Но это речь о первом круге. На периметре стоят другие – есть разведки, есть еще передовые группы”, – сказал он.

По словам экс-генпрокурора, такого как сейчас “еще никогда не было”.

“Я не говорю, что это плохо, и президента не следует охранять. Нет, государство должно оберегать – и для государства что 10, что 70 человек – не такая уж роскошь. Вопрос в атмосфере, в которой он живет. И мы ее видели на этой пресс-конференции – это запуганный человек с комплексом Наполеона”, – считает Луценко.

Он утверждает, что запугивать Зеленского начали еще до президентских выборов 2019 года.

“На трассе Киев – Одесса была засада группы лиц, которые собирались из пулемета расстрелять львовского криминального авторитета Васю Морду. Полиция задержала их. […] Те, кому было нужно, добежали до кандидата в президенты Зеленского и объяснили, что это была засада на него, потому что он живет именно на этой трассе. И увидели знакомый блеск в глазах. Такой блеск страха за свою жизнь был очень виден у Януковича”, – объяснил Луценко.

Он отметил, что “с тех пор Зеленский живет в атмосфере постоянных сигналов об опасности его жизни”.

“Уже рассказывали о вероятности отравления членов его семьи, опасности проживания в его частном доме, опасности передвижения. […] Эта информация об опасности жизни – это как наркотик, в ней постоянно нужно поднимать градус. В результате от простых покушений к нему перешли к покушениям на него, имени Васи Лаптева. Вы же знаете, что это офицер ФСБ, якобы говоривший с украинскими отставными офицерами. И этот “мятеж” комментировал целый [президент США Джо] Байден. То есть эта запуганность и удержание властей оказывает большое влияние на политику президента Зеленского”, – сказал Луценко.

По словам бывшего генпрокурора, концентрация российских войск возле границ Украины – один из видов шантажа.

“Возможно, вы видели публикации таких околофээсбешных сайтов о том, что заказан психологический портрет Зеленского для решающего давления Кремля; что шантажировать будут двойным гражданством, оффшорными счетами. И эти публикации также являются шантажом”, – объяснил Луценко.

Контекст:

22 сентября в селе Лесники Киевской области обстреляли машину, в которой находился помощник Зеленского Сергей Шефир. Когда он направлялся из дома в Киев, по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия. Политик не пострадал, его водитель был ранен. В МВД сообщили, что рассматривают три основные версии: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине.

26 ноября в ходе пресс-марафона Зеленский объявил о возможной подготовке госпереворота, который, по его словам, является “подставой бизнесмена Рината Ахметова”. “Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины”, – заявил президент.

Ахметов обвинения Зеленского назвал “сплошной ложью”. “Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают”, – подчеркнул он.

СБУ 29 ноября объявила об открытии уголовного производства о “подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти”. Деталей о нем не сообщали.

Доказательств подготовки переворота за это время власти Украины не обнародовали, но экс-глава МВД Арсен Аваков сообщил, что после слов Зеленского за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали.

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук считает, что госпереворот не состоялся в связи с тем, что глава государства “сыграл на опережение”. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает: заявление Зеленского, что он владеет информацией о готовящемся госперевороте, позволило предотвратить его.

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