 

Число жертв коронавируса в США превысило 800 тыс. человек

15.12.2021, 7:57, Новости дня
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Жертвами коронавируса в США стали 800266 пациентов, информирует университет Джонса Хопкинса.

В стране зафиксировано 50,2 млн случаев COVID-19, передает РИА «Новости».

Ранее власти США рекомендовали вакцинировать всех детей от пяти лет от COVID.

Напомним, Соединенные Штаты решили с 29 ноября ограничить въезд в страну из восьми государств Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса.



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