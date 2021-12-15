Число жертв коронавируса в США превысило 800 тыс. человек

Жертвами коронавируса в США стали 800266 пациентов, информирует университет Джонса Хопкинса.

В стране зафиксировано 50,2 млн случаев COVID-19, передает РИА «Новости».

Ранее власти США рекомендовали вакцинировать всех детей от пяти лет от COVID.

Напомним, Соединенные Штаты решили с 29 ноября ограничить въезд в страну из восьми государств Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса.