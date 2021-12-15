Число жертв коронавируса в США превысило 800 тыс. человек
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Жертвами коронавируса в США стали 800266 пациентов, информирует университет Джонса Хопкинса.
В стране зафиксировано 50,2 млн случаев COVID-19, передает РИА «Новости».
Ранее власти США рекомендовали вакцинировать всех детей от пяти лет от COVID.
Напомним, Соединенные Штаты решили с 29 ноября ограничить въезд в страну из восьми государств Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса.
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