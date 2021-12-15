Таинственные случаи исчезновения самолетов

«Спокойной ночи, малайзийский три семь ноль»: рейс 370 Malaysia Airlines

Это был обычный плановый пассажирский рейс по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) — Пекин (КНР). 8 марта 2014 года авиалайнер Боинг оторвался от взлетно-посадочной полосы и исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта.

На его борту находилось 239 человек. В январе 2015 года всех признали погибшими в результате «несчастного случая». Обстоятельства авиакатастрофы так и остались невыясненными. Самолет набрал высоту, занял установленный диспетчером эшелон и дальше следовал по маршруту. Никаких сообщений о проблемах на борту, подозрительных пассажирах или других нарушениях. Все системы работали в штатном режиме, никаких причин для тревог не было.

В час ночи рейс должен был войти в воздушное пространство Вьетнама. Диспетчер дал Боингу указание перейти на новую частоту, пилот подтвердил получение информации, и оператор попрощался с ним: «Спокойной ночи, малайзийский три семь ноль».

Спустя несколько минут на самолете выключились устройства, которые передают информацию о местоположении самолета. Боинг пропал с локаторов диспетчерских служб. Находясь на высоте более 10 тыс. метров, самолет исчез.

Ситуация «бедствие» была объявлена спустя 6,5 часов после потери самолета. Одной из причин задержки была информация от авиакомпании, которая продолжала заверять всех, что самолет движется по плану. Спустя 1,5 года после исчезновения самолёта на расстояниях свыше 4 000 километров от предполагаемого места его падения в океан были случайно обнаружены 6 фрагментов корпуса.

Инцидент с Боингом 707 1969 года считается одним из самых загадочных в истории мировой авиации. На борту грузового авиалайнера, летевшего из Токио в Лос-Анджелес, находились всего 6 человек и 153 картины известного японско-бразильского художника Манабу Мабе, их стоимость составляла $1 240 000.

Командиром самолета был Жилберт Араужу да Силва, известный как один из немногих выживших в авиакатастрофе рейса под Парижем. Токийское небо в тот день было облачным, но экипаж принял решение стартовать. Спустя 20 минут с борта пришло сообщение, что полет протекает нормально. В следующий раз самолет должен был выйти на связь спустя сорок минут, но, спустя указанное время, самолет на связь не вышел. С ним пытались связаться, но безуспешно.

Несмотря на обширные поиски, не удалось найти никаких следов самолёта либо признаков его падения. Одна из версий гласит, что на самолет было совершено нападение со стороны коллекционеров картин, но ни одна из работ художника так и не всплыла в информационном пространстве даже спустя столько лет.

Это один из немногих инцидентов, в котором один человек участвовал в двух авиакатастрофах.

«Это не самолет»: «похищение» Фредерика Валентича

Пилоту Фредерику Валентичу было всего 19 лет. Он родился в Мельбурне, всегда интересовался авиацией и верил в НЛО. Его способности как пилота неоднократно подвергались сомнениям: он дважды провалил все пять экзаменов на лицензию пилота и неоднократно попадал в опасные ситуации.

Последняя стоила ему жизни.

Случай был действительно странным, и непонятных деталей вокруг него — хоть отбавляй. Начнем с того, что Валентич собирался лететь на остров Кинг, чтобы там взять груз лангустов и пассажиров и вернуться с ними в Муррабин. После исчезновения выяснилось, что на острове не было ни груза, ни пассажиров.

Валентичу предстояло пролететь 235 километров из аэропорту Муррабин. Погода стояла прекрасная, на борту было всё оснащение, и самолет мог оставаться на плаву даже в случае падения судна минимум несколько минут.

Но тут произошло нечто странное. На протяжении полета Валентич несколько раз связывался с Управлением воздушным движением в Мельбурне и сообщал о необычном воздушном судне, которое преследовало его. Валентич не мог определить ни тип самолета, ни его скорость, он предполагал, что это военное судно.

«Мне кажется, он играет в какую-то игру [со мной], — сообщил Валентич диспетчеру. — Он пролетел надо мной два… три раза со скоростями, которые я не могу определить».

Его последнее сообщение гласило: «Этот странный самолёт снова завис надо мной. Он висит… и это не самолёт».

За этими словами последовали 17 секунд шума, описанного как «металлические, скрежещущие звуки», после чего связь оборвалась. Ни сам Валентич, ни его самолёт так и не были обнаружены.

Исчезновение «летающего тигра»: L-1049 над Тихим океаном

Авиакатастрофа самолета L-1049H американской авиакомпании Flying Tiger Lineruen считается крупнейшим по числу людей исчезновением самолета в XX веке. На борту находилось 107 человек, рейс летел с Марианских островов на Филиппинские.

Во время полета пилот связался с Центром международных рейсов и, без объяснения причин, запросил увеличение крейсерской высоты. Спустя некоторое время в эфире раздались помехи, как будто кто-то пытался выйти на связь, но диспетчер так и не смог разобрать ни слова. После этого связь пропала.

На борту самолета находились спасательные жилеты и аварийный радиопередатчик, а также сигнальный пистолет с 25 патронами. То есть если бы пришлось совершать аварийную посадку на воду, аварийные средства позволили бы эвакуировать всех людей на борту.

Для поисков пропавшего самолёта задействовали 1300 человек, 48 самолётов и 8 надводных кораблей. Все усилия найти самолёт потерпели неудачу. Борт исчез без следа.

Комиссия от Совета по гражданской авиации пришла к заключению, что не может найти причину происшествия.

Последний полет Амелии Эрхарт

Первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан, мечтавшая о кругосветном путешествии и ребенке. Амелия пропала без вести, пролетая над Тихим океаном неподалеку от острова Хауленд.

Амелии было сорок, она провела в воздухе 16 лет своей жизни: летала над самыми гребнями волн, попадала в шторм, неоднократно перелетала Атлантику и совершала подвиги, которые стоили жизни многим опытным пилотам, но удача ее не пощадила.

В 1936 году Амелии подарили на день рождения двухмоторный моноплан «Локхид-Электра» — маленький самолет, с помощью которого Эрхарт и решила осуществить свою давнюю мечту. Она планировала совершить полет вокруг света по самому протяжённому маршруту, как можно ближе к экватору. Амелия убеждала прессу и друзей, что это будет ее последний полет. Так оно и вышло.

Она говорила: «Скоро рекорды перестанут быть основным двигателем прогресса в авиапромышленности, и главным человеком в авиации уже теперь является не лихой пилот-сорвиголова, а хорошо подготовленный авиационный инженер».

Первая попытка взлететь оказалась неудачной — шасси не выдержало веса самолета, лопнула покрышка. Самолет чудом не взорвался. Но это не остановило Амелию.

В мае 1937 года вместе со штурманом Фредом Нунаном она вылетела из Лаэ — городка на побережье Новой Гвинеи. Полет был длительным и очень опасным — пилотам предстояло найти в Тихом океане крошечный островок после 18 часов безостановочного полета. На острове Эрхарт уже ждали пресса и официальные лица страны. Самолет должен был показаться над Хоулендом с минуты на минуту… Но этого так и не произошло.

Поисково-спасательная экспедиция была немедленно организована, и она была самой масштабной и дорогой за всю историю американского флота. В январе 1939 года Амелию и ее штурмана признали умершими.

В 1940 году на необитаемом тихоокеанском атолле Никумароро обнаружили скелет. Его сочли принадлежащим мужчине, но в 2016 году ученые провели антропологическую экспертизу, и она показала, что останки могли принадлежать и женщине — того же роста и этнической принадлежности, что и Амелия Эрхарт. Там же нашли вещи, которые, возможно, принадлежали именно Амелии Эрхарт и Фреду Нунану: остатки лётной куртки, зеркало, фрагменты алюминиевых листов и косметический крем от веснушек.