 

У свидетелей НЛО обнаружили повреждения мозга

15.12.2021, 7:56, Разное
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Профессор патологии Стэнфордского университета Гарри Нолан, который опубликовал более трех сотен научных работ и имеет четыре десятка патентов, посвятил последние десять лет исследованиям повреждений мозга свидетелей НЛО.

Как пишет The Sun, у людей, которые имели дело с НЛО, часто фиксируются загадочные повреждения головного мозга.

С профессором Ноланом связались представители Центрального разведывательного управления и других американских структур, и попросили поучаствовать в исследованиях биологических образцов пилотов, которым довелось иметь дело с НЛО. Американцы хотели выяснить, как встреча с неизвестными воздушными феноменами отражается на головном мозге пилотов.

Гарри Нолан заявил, что у свидетелей НЛО есть особенности белого вещества мозга, характерные, например, для людей с рассеянным склерозом.

– Это нечто вроде шрамов, которые можно выявить с применением МРТ. По сути, это области мертвой ткани, которые появляются, когда иммунная система атакует вещество мозга, — говорит Нолан.

Профессор изучил снимки МРТ порядка 100 пациентов, среди которых были сотрудники оборонных и государственных предприятий, занятых в секретных правительственных проектах. Чем объясняются аномалии, выявленные в их мыслительных органах — неизвестно.



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