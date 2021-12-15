Собственник «Листвяжной» в Кузбассе задержан

Один из собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаил Федяев, возглавляющий холдинговую компанию «Сибирский деловой союз» (СДС), в составе которой работает шахта, задержан, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Федяев задержан ночью, (находится) в изоляторе временного содержания», – сообщил источник ТАСС.

«Листвяжная» работает в составе компании «СДС-Уголь», 50% акций которой принадлежит Михаилу Федяеву, 25% акций – Владимиру Гридину, еще 25% акций – Андрею Гридину. «СДС-Уголь» в свою очередь входит в холдинговую компанию «Сибирский деловой союз», где Федяев является президентом.

Напомним, в результате взрыва метана в шахте «Листвяжная» погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более 100 человек. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела – за нарушение промышленной безопасности и халатность. Арестовано пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора (они проводили проверки на шахте).

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)