 

Суд в Белоруссии приговорил мужа Тихановской к 18 годам тюрьмы

15.12.2021, 6:02, Разное
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Стало известно о наказании, которое получил Сергей Тихановский на выездном заседании в Гомеле. Согласно версии следствия, блогер участвовал в подготовке и организации массовых беспорядков, способствовал разжиганию розни в белорусском обществе, препятствовал работе ЦИК и создавал условия для нарушения общественного порядка. Муж Светланы Тихановской не смог доказать свою невиновность.

Как сообщает БелТА, суд рассматривал ряд дел, в которых заподозрили преступления. Супруг лидера белорусской оппозиции попал под действие четырех статей Уголовного кодекса. То же самое коснулось его единомышленников, которым выдвинули обвинения.

Сергей Тихановский получил суровый приговор — 18 лет тюрьмы. Мужчину решили отправить в колонию усиленного режима. В течение десяти дней законодательное решение можно оспорить. Сообщается, что муж Светланы Тихановской и его союзники своими действиями нанесли ущерб в 3,5 миллиона белорусских рублей.

Накануне суда Светлана Тихановская в личном блоге прокомментировала приговор, который грозил ее избраннику. Политик заявила, что каким бы длительным ни был срок — он ненормален и не вписывается в рамки закона. Экс-кандидат в президенты Белоруссии признавалась, что принять решение суда психологически тяжело.



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