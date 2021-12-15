Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Белоруссии

В пресс-службе Кремля подвели итоги беседы, подчеркнув, что она состоялась по инициативе французской стороны. После обмена мнениями по ситуации с пандемией, лидеры сосредоточились на актуальной международной повестке, не забыв обсудить ситуацию на Украине и в Белоруссии.

Как сообщил телеканал “Царьград”, в ходе переговоров Эммануэль Макрон поднял вопрос о том, что сейчас происходит на белорусской границе. В ответ Владимир Путин подчеркнул, что этот вопрос целесообразнее обсуждать в переговорах с его белорусским коллегой. При этом была выражена обоюдная надежда на скорую стабилизацию обстановки с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС.

Также между политиками речь зашла об Украине – обе стороны изложили свои оценки происходящего. Российский лидер привел примеры нарушения Киевом Минских соглашений, которые препятствуют урегулированию украинского кризиса. Кроме того, было отмечено, что власти Незалежной способствуют обострению на линии соприкосновения.

Владимир Путин также отметил, что сейчас крайне важно организовать международные переговоры, которые помогли бы выработать гарантии, препятствующие продвижению НАТО на восток и размещению на Украине угрожающих нашей стране вооружений. Частично об этом речь шла и на переговорах российского президента с американским лидером, которые состоялись недавно.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Джо Байден пригрозил Владимиру Путину войсками НАТО.