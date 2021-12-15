 

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Белоруссии

15.12.2021, 6:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В пресс-службе Кремля подвели итоги беседы, подчеркнув, что она состоялась по инициативе французской стороны. После обмена мнениями по ситуации с пандемией, лидеры сосредоточились на актуальной международной повестке, не забыв обсудить ситуацию на Украине и в Белоруссии.

Как сообщил телеканал “Царьград”, в ходе переговоров Эммануэль Макрон поднял вопрос о том, что сейчас происходит на белорусской границе. В ответ Владимир Путин подчеркнул, что этот вопрос целесообразнее обсуждать в переговорах с его белорусским коллегой. При этом была выражена обоюдная надежда на скорую стабилизацию обстановки с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС.

Также между политиками речь зашла об Украине – обе стороны изложили свои оценки происходящего. Российский лидер привел примеры нарушения Киевом Минских соглашений, которые препятствуют урегулированию украинского кризиса. Кроме того, было отмечено, что власти Незалежной способствуют обострению на линии соприкосновения.

Владимир Путин также отметил, что сейчас крайне важно организовать международные переговоры, которые помогли бы выработать гарантии, препятствующие продвижению НАТО на восток и размещению на Украине угрожающих нашей стране вооружений. Частично об этом речь шла и на переговорах российского президента с американским лидером, которые состоялись недавно.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Джо Байден пригрозил Владимиру Путину войсками НАТО.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Откуда у Бузовой дочь? – Личное мнение

22.03 / Как снимали фарсовую комедию “Здравствуйте, я ваша тетя” с Калягиным и Джигарханяном

02.12 / «Ростех» заказал в Китае 2 млн наклеек «Сделано в России»

14.09 / Исследование показало, что даже умеренная выпивка делает с мозгом

02.07 / Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала на большой сцене

17.09 / Мнение: В Севастополе продали общежитие вместе с людьми

16.01 / «Это же наш Холокост»

09.05 / “Позволит прогнозировать “траекторию здоровья”: Ученые разработали алгоритм оценки риска развития ССЗ

25.08 / “Да, да и да”: Тина Кунаки и Венсан Кассель поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

22.04 / Московские школьники стали победителями олимпиады по астрономии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика